Фамилий, которые образовались от ремесла немало, а о 10 самых популярных рассказывает 24 Канал, ссылаясь на @kharakternyk_show.
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10 самых популярных фамилий
Украинская антропонимика приводит ряд фамилий, которые происходят от профессиональной деятельности или ремесла, ими занимались жители тех или иных регионов Украины. Они дошли до нас издавна, и рассказывают о том, чем же занимались украинцы и исторические условия жизни.
Что такое антропонимика
Это наука, изучающая фамилии. Антропонимика, в частности, исследует происхождение, развитие, структуру и значение фамилий, а также их роль в обществе.
Стоит заметить, что фамилий, которые происходят от одной профессии может быть несколько, и отличаются они окончаниями -ко, -чук, -ль, -ский/-цкий. А потому носителей их значительно больше. И не забываем, что часть фамилий была русифицирована, путем замены окончаний на русский манер.
Среди 10 самых популярных "профессиональных" фамилий, представителей которых больше всего в Украине, есть:
- Мельник
- Шевченко
- Коваленко
- Бондаренко
- Бойко
- Ткаченко
- Кравченко
- Ковальчук
- Коваль
- Олейник
Как видим, эти фамилии отражают профессии, которые были нужны всегда – ткач, кузнец, портной, мельник, сапожник, бондарь. Эти ремесленники изготавливали изделия из дерева, металла, ткани или мололи зерно, управляя таким сложным устройством как мельница. Хорошие умелые мастера ценились всегда, а умения передавались из поколения в поколение. Поэтому можно проследить даже изменение: отец – Мельник, а сын – Мельничук. Со временем эти фамилии стали отдельными.
10 самых популярных фамилий: смотрите видео
На примере таких фамилий можно проследить и ремесла, которые были редкостью, а потому требовали особого мастерства. Или такие, которыми занимались недолго или только в определенном регионе. Например с выпариванием или привозом соли – Чумак / Чумаченко или Солярик / Соляник / Соленик / Солевар.
Такая же ситуация с теми фамилиями, которые связаны с пчеловодством: Бортник – лесное пчеловодство (ульи-борти) или Пасечник / Пасека / Улей – приусадебное пчеловодство. Это ремесло требовало особого умения и любви к насекомым.
И не забываем, что среди популярных "профессиональных" фамилий имеем еще – Стельмах, Гончар, Портной, Пекарь, Мельник, Пастух, Рыбак и другие.
Таких примеров можно найти немало и по ним выяснить чем занимались предки – сельским или лесным хозяйством, служили, имели ремесло или жили за счет определенного промысла.
Входит ли ваша фамилия в 10 самых популярных?