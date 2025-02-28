Свой след в фамилиях оставили анты, половцы, саудиты, казаки. О происхождении современных украинских фамилий рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @ukrainianvibe.news.

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Какой след оставили предки в фамилиях

Украинские фамилии совершенно разные – это зависит от региона, а соответственно от происхождения и характерных условий его образования. Фамилии имеют происхождение от территории, профессии, ремесла, названий и племен, проживавших на территории Украины.

Если ваша фамилия Маслак, Маслюк, Маслик, Маслук, Маслек, то, вероятно, что вашим предком сына саудовского халифа Маслямака. Вместе с гаремом он был на украинских землях в VIII веке и имел много детей.

Других предков имеют носители фамилий с окончанием "-ахно"– Дахно, Махно, Сахно, то вероятно ваши корни уходят еще к племенам антов.

А вот фамилии Аккуш, Дулепа, Кубяк, Мандула, Сугрин, Темир, Шарук, Ямула, связанные с племенами половцев. Этот кочевой тюркский народ, который в XII – XIII веке проживал в украинских степях. А потомками его стали крымские татары.

Многие фамилии украинцы получили от казаков. В частности, фамилии с окончанием "-енко" и, порой, забавным звучанием – Голопупенко, Дубогрызенко, Петренко, Василенко, Короцюпенко. А еще фамилии, которые пошли от ремесел того времени, или должностей– Сердюк, Пушкарь, Гармаш, Хорунжий, Сотник, Порохня, Стельмах, Попович. И конечно– Козак и Козаченко.

Кто были ваши предки: смотрите видео

Это далеко не весь список фамилий и объяснений, как они образовались. Но отыщите среди них свое.