По каким признакам распознать фамилию, которая подверглась российской "подстройке", пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток Алины Острожской.

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Какие признаки искусственной деформации фамилии

Языковед Алина Острожская рассказывает, что есть ряд признаков по которым можно распознать подверглась ли русификации ваша фамилия и как она должна звучать без трансформации.

Итак главными признаками є:

Ваша фамилия имеет окончание "-ь" или "-рьов", например – Бондарь или Бондарев. Когда в первоначальном варианте оно должно звучать как Бондар; Різник стал Резник или Резников. Фамилию с окончанием "-енко" и "-єнко", заменили на "-ов" или "-енков". Например: Науменко – стал Науменков. Заменили букву в фамилии: Миколаенко стал Николаенко, или Олексиенко – Алексеенко. А еще "х" заменили на "ф" – из Хоменко стал Фоменко. С украинской фамилии забрали суффикс и заменили на русский – "-ов", "-ин" или "-ой". Например – Донцов должен был бы быть Донец, Роговцева – Роговец, а Пономарев в оригинале – Пономарив.

Конечно, мы привыкли к новым фамилиям, но знать свое прошлое важно. Поскольку при составлении генеалогического дерева, ваши предки могли быть с другим, украинским вариантом фамилии.

Признаки обрусевших фамилий: смотрите видео

Какой у вас вариант фамилии и хотели бы вернуться к украинскому?