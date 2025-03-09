Древними именами своих родственников поделились пользователи тиктока. Как называли наших предков, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @sydorenko91.

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Вспоминаем имена предков

В одной из популярных социальных сетей украинцы поделились, как назывались их бабушки и дедушки. И речь идет не о давнем прошлом, а о начале и середине – 70-е годы ХХ века. Эти имена они помнят и сейчас они кажутся очень красивыми.

Кроме того, это не только имена крестьян, но и городских господ и барышень из разных уголков Украины.

Какие женские имена вспомнили украинцы

Какие же имена носили наши бабушки, что помнятся до сих пор их внуками:

  • Адриана,
  • Векла,
  • Мафта,
  • Цвитония,
  • Соловка,
  • Липа,
  • Оксюта,
  • Павлина,
  • Петруния,
  • Ягнея,
  • Улиания,
  • Богуслава,
  • Калерия,
  • Милодора,
  • Гликерия,
  • Тудоска.

Речь идет не только о том, как этих женщин называли дома, но и как их имена писались в документах.

Какие имена носили наши бабушки: смотрите видео

Имена наших дедушек

Конечно, что и мужчин называли по-другому, и не менее интересно чем женщин. Какие же имена носили наши дедушки и прадедушки:

  • Венед,
  • Вилен,
  • Житослав,
  • Гай,
  • Пион,
  • Охрестан,
  • Явтух,
  • Кайтан / Каитан,
  • Пуд,
  • Стратон,
  • Гермаген.

Какие имена носили мужчины: смотрите видео

Сейчас это совсем странные имена, но они не потеряли своей красоты, благозвучия и силы! А древние фотографии еще и расскажут и о том, как выглядели украинцы в прошлом веке.