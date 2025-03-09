Давніми іменами своїх родичів поділилися користувачі тіктоку. Як називали наших предків, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @sydorenko91.

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Пригадуємо імена предків

В одній з популярних соціальних мереж українці поділилися, як називалися їх бабусі та дідусі. І мова йде не про давнє минуле, а про початок та середину – 70-ті роки ХХ століття. Ці імена вони пам'ятають і зараз вони видаються дуже гарними.

Крім того, це не лише імена селян, але й міських панів, пань та панянок з різних куточків України.

Які жіночі імена пригадали українці

Які ж імена носили наші бабусі, що пам'ятаються й досі їх онуками:

  • Адріяна,
  • Векла,
  • Мафта,
  • Цвітонія,
  • Соловка,
  • Липа,
  • Оксюта,
  • Павлина,
  • Петрунія,
  • Ягнея,
  • Уліанія,
  • Богуслава,
  • Калерія,
  • Милодора,
  • Глікерія,
  • Тудоска.

Мова йде не лише про те, як цих жінок називали удома, але і як їх імена писалися в документах.

Які імена носили наші бабусі: дивіться відео

Імена наших дідусів

Звісно, що й чоловіків називали по-іншому, та не менш цікаво ніж жінок. Які ж імена носили наші дідусі та прадідусі:

  • Венед,
  • Вілен,
  • Житослав,
  • Гай,
  • Піон,
  • Охрестан,
  • Явтух,
  • Кайтан / Каїтан,
  • Пуд,
  • Стратон,
  • Гермаген.

Які імена носили чоловіки: дивіться відео

Зараз це зовсім дивні імена, та вони не втратили своєї краси, милозвучності та сили! А давні світлини розкажуть і про те, як виглядали українці у минулому столітті.