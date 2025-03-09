Давніми іменами своїх родичів поділилися користувачі тіктоку. Як називали наших предків, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @sydorenko91.
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Пригадуємо імена предків
В одній з популярних соціальних мереж українці поділилися, як називалися їх бабусі та дідусі. І мова йде не про давнє минуле, а про початок та середину – 70-ті роки ХХ століття. Ці імена вони пам'ятають і зараз вони видаються дуже гарними.
Крім того, це не лише імена селян, але й міських панів, пань та панянок з різних куточків України.
Які жіночі імена пригадали українці
Які ж імена носили наші бабусі, що пам'ятаються й досі їх онуками:
- Адріяна,
- Векла,
- Мафта,
- Цвітонія,
- Соловка,
- Липа,
- Оксюта,
- Павлина,
- Петрунія,
- Ягнея,
- Уліанія,
- Богуслава,
- Калерія,
- Милодора,
- Глікерія,
- Тудоска.
Мова йде не лише про те, як цих жінок називали удома, але і як їх імена писалися в документах.
Які імена носили наші бабусі: дивіться відео
Імена наших дідусів
Звісно, що й чоловіків називали по-іншому, та не менш цікаво ніж жінок. Які ж імена носили наші дідусі та прадідусі:
- Венед,
- Вілен,
- Житослав,
- Гай,
- Піон,
- Охрестан,
- Явтух,
- Кайтан / Каїтан,
- Пуд,
- Стратон,
- Гермаген.
Які імена носили чоловіки: дивіться відео
Зараз це зовсім дивні імена, та вони не втратили своєї краси, милозвучності та сили! А давні світлини розкажуть і про те, як виглядали українці у минулому столітті.