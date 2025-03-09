Давніми іменами своїх родичів поділилися користувачі тіктоку. Як називали наших предків, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @sydorenko91.

Дивіться також Українок не називають Ірінами, Крістінами та Свєтами: як звучать ці імена українською

Пригадуємо імена предків

В одній з популярних соціальних мереж українці поділилися, як називалися їх бабусі та дідусі. І мова йде не про давнє минуле, а про початок та середину – 70-ті роки ХХ століття. Ці імена вони пам'ятають і зараз вони видаються дуже гарними.

Крім того, це не лише імена селян, але й міських панів, пань та панянок з різних куточків України.

Які жіночі імена пригадали українці

Які ж імена носили наші бабусі, що пам'ятаються й досі їх онуками:

Адріяна,

Векла,

Мафта,

Цвітонія,

Соловка,

Липа,

Оксюта,

Павлина,

Петрунія,

Ягнея,

Уліанія,

Богуслава,

Калерія,

Милодора,

Глікерія,

Тудоска.

Мова йде не лише про те, як цих жінок називали удома, але і як їх імена писалися в документах.

Які імена носили наші бабусі: дивіться відео

Імена наших дідусів

Звісно, що й чоловіків називали по-іншому, та не менш цікаво ніж жінок. Які ж імена носили наші дідусі та прадідусі:

Венед,

Вілен,

Житослав,

Гай,

Піон,

Охрестан,

Явтух,

Кайтан / Каїтан,

Пуд,

Стратон,

Гермаген.

Які імена носили чоловіки: дивіться відео

Зараз це зовсім дивні імена, та вони не втратили своєї краси, милозвучності та сили! А давні світлини розкажуть і про те, як виглядали українці у минулому столітті.