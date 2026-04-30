Какое значение имеет слово "набуток", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

А вы знаете, что такое "набуток"?

Недавно на своей странице в известной соцсети украинская певица FIЇNKA (Ирина Вихованец) написала пост, что радуется тому, что слово "набуток" стало популярным.

Мені фист вдаєси, єк слово "набуток" заполонило інфопростір,

– написала певица.

Это слово можно услышать в песне "Культура", которую певица представила на Нацотборе Евровидения-2025:

"Шіда-ріда! Шіда-ріда!

Шіда-ріда! Шіда-ріда!

Слава Йсу, дужі,

Беріть красу в душі,

Припрєтайте смуток,

Най буде набуток!"

Не все знают слово "набуток" / Скриншот сообщения

Но как видно из комментариев – не все понимают значение этого слова. Поэтому стоит объяснить дополнительно.

У Словаре украинского языка (СУМ-11, СУМ-20): "набуток" – то, что приобретают трудом, затрачивая силу и энергию; то, что безраздельно принадлежит кому-либо.

В старых словарях (Гринченко) "набуток" означал также "благопріобрѣтенное имущество" – то есть имущество, добытое законным путем.

Слово происходит от глагола "набути" – в значении "получить, приобрести". Имеет общий корень со словами "набувати", "набуття" – "набути досвід".

В народных представлениях "набуток"– это не только материальное имущество (набуток селянської праці), но и опыт, мудрость, культурные сокровища, которые передаются из поколения в поколение – "література й мистецтво стали набутком народу".

Для селян, які провозили десь на західний торг звичайний набуток своєї праці, такі придорожні села, за панським чи його дозорного посіпаки замочком, ставали страховищем. (Иван Ле)

Конечно есть такие, которые знают слово, понимают значение и даже пишут, что оно им очень нравится.

Комментарии под заметкой / Скриншот

Комментарии интересно читать и благодаря тому, что пробуют писать как FIЇNKA, гуцульским диалектом, который тоже иногда вызывает только одну реакцию – "Шо?"

Напомним, что певица FIЇNKA популяризирует гуцульскую культуру в своих выступлениях и песнях, не стесняется своего произношения, подчеркивая ее аутентичность и связь с народной традицией. Ее стиль – это удачное сочетание современной музыки с гуцульским диалектом, где такие слова звучат естественно и ярко.

Здесь есть слово "набуток": смотрите видео

Слово "набуток" – это не просто синоним к "имущество" или "достояние". Оно имеет более глубокий смысл: все добытое трудом, опытом, культурой. Использование этого слова демонстрирует, что аутентичная украинская лексика живет и развивается.

Что такое – гуцульский диалект?

Гуцульский говор – это уникальная архаичная ветвь юго-западного наречия украинского языка, которая бытует в Карпатах (Ивано-Франковская область, Буковина, Закарпатье). Он звучит протяжно, певуче, с мягким оттенком согласных и сохраняет в себе богатство архаизмов, а также заимствований из румынского и венгерского языков. Если хоть раз были в Карпатах, то точно слышали "йо" вместо так и "єк" вместо "як".

Еще одним популяризатором диалекта является блогер Кристина Готра – "Креативная жена", которая часто сравнивает слова из диалектов разных уголков Украины.

