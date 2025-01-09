Диалекты и говоры бесконечный источник изучения языка. И то, что они сохранились доказывает, что украинский язык самобытный богатый и интересный. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, предлагает узнать, как говорят на Закарпатье и Ровенской области.

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Как по-разному говорят на Закарпатье и Ровенщине

Блогер и студентка из Ужгорода Кристина Готра популяризирует говоры – необычное произношение, словарный запас и доказывает, что это интересно, разнообразно и благозвучно. Вместе с подругой она сравнивает, как говорит Закарпатье и Ровенская область – привычные слова звучат необычно.

Словарик девушек (далее Р – Ровенская, С – Закарпатье):

говорить: З – "казкувати", Р – "баяти";

кусочек: З – "дараб, Р – "гарманок";

зеркало: З – "дивило", Р – "люстро";

бюстгальтер: С – "цицьколайбик", Р – "нацицник";

тряпка: З – "ряндя"; Р – "гонуча";

окно: З – "оболок", Р – "шибка";

вместе: З – "вракаши", Р – "в кучку/купно";

погреб: З – "пивница"; Р – "льох";

картофельное пюре: З – "давленые крумпли"; Р – "товмач";

сковородка: З – "лабош", Р – "пательня";

Как говорит Закарпатье и Ровенская область: смотрите видео

Привычные слова бытуют в необычной форме в разных регионах! Радует, что до сих пор сохранилось такое языковое многообразие. Попробуйте и для себя что-то взять!