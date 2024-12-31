Понятны ли вам диалекты Полтавщины, или может этими словами пользуетесь и вы? 24 Канал предлагает узнать, как говорит Полтавщина, ссылаясь на тикток @krapka.krapka.
Смотрите также Поняли бы вы привычные слова на закарпатском и львовском говорах: проверьте себя
Не везде одинаково говорит Полтавщина
В пределах одного диалекта существуют говоры – это языково-территориальные образования одного или нескольких соседних населенных пунктов. Чаще всего говоры используют в селах. И обидно, что вместе с носителями теряются и слова. Часто выходцы из села в третьем поколении уже не понимают слов, которыми пользовались их бабушки и дедушки.
Это доказывают авторы проекта о Полтавщине "Тутечко" София и Женя. Девушки решили проверить, настолько понятные слова из разных районов Полтавщины – Решетиловский, Новосанжарский, Миргородский, Кременчугский районы. И подчеркнуть то, настолько благозвучная и разнообразная речь благодаря диалектам и говорам.
Как говорит Полтавщина: смотрите видео
Какие слова исследовали девушки:
"виварка" – большая кастрюля в которой стирали и вываривали одежду
"віхтик" – тряпка
"причілок" – боковая стена дома
"сапет" – большая плетеная корзина для сбора фруктов и овощей
"стОянка" – молоко в банках, которое налито для скисания
"телемінитися" – раскричаться, выйти из себя
"лУток" – подоконник
"гилИти"– наложить много чего-то, например, еды в тарелку
"накушкатися" или "набегкатися" – надеть много одежды
"хаміль-хаміль" – быстро заступиться, сбежать откуда-то
"настрополити" – настроить кого-то негативно
"лИндати" – ходить без дела, шататься
"цеберка" – ведро
"тирлуватися" – объединяться в одну группу, "тусоваться", с негативным подтекстом
"роз'єрепенитися" – разозлиться, раскричаться
"валувати" – кричать, или громкие звуки издавать
"жирувати" – щекотать или нежиться, например "коты на солнце жируют".
Как говорит Полтавщина, часть 2: смотрите видео
Популяризаторы подобрали немало слов, которые разделили на два видео. В части второй "расшифровывают" следующие слова:
"лАнці", "рамье", "рамйо", "гнидники" – старые вещи – одежда или техника;
"наличники" – деревянная отделка вокруг окон;
"бармаки" – вилы с тупыми концами для выкапывания овощей;
"гирявий" – грустный, подавленный;
"викабелюватися" – хвастаться;
"ґерґелі" – грубое название ног или ласты;
"занаврити" – сдобрить блюдо зажаркой или сметаной;
"маніжитися" – нежиться на солнышке.
Некоторые слова кажутся странными, смешными и уже забытыми. Но именно они сформировали региональные диалекты и так обогащают украинский язык.