Как правильно говорить на жительницу Польши, чтобы не ошибиться рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения репетиторки по языку Pani Marty.

Смотрите также Не только "Мир ловил меня и не поймал": крылатые высказывания Григория Сковороды, актуальны и сейчас

Жительница Польши – как ее называть?

В современном украинском языке вопрос называния женщины по национальной или географической принадлежности к стране, или даже городу, часто вызывает путаницу. Особенно это касается гражданки Польши.

В речи встречаются варианты – полька, полячка, польчанка. Но не все они равнозначны и нормативны.

По правилам украинского словообразования от прилагательного "польский" образуется существительное – поляк (мужчина) А женский аналог образуется суффиксом -ка → полька.

Это соответствует общей модели грамматики: украинец – украинка, француз – француженка, чех – чешка.

У "Словаре украинского языка" (СУМ-20) нормативной формой является полька – "женщина, которая является гражданкой Польши или принадлежит к польской национальности".

Как называть жителей Польши: смотрите видео

Формы – "полячка", "польчанка" фиксируются как разговорные, устаревшие или стилистически маркированные. "Полячка" имеет оттенок фамильярности и может звучать пренебрежительно. "Польчанка" употребляется редко, основном в художественных текстах XIX – XX века, сейчас не рекомендуется.

Обратите внимание! Со словом "полячка" в Польше, или в разговоре с поляками будьте внимательны. Потому что словом "palaczka", похоже по звучанию, обозначают женщину, которая курит. Производное от слова palić – курить.

Впрочем, следует учитывать контекст, потому что слово "полька" имеет еще два значения:

Полька – оживленный парный чешский народный танец.

Полька – мужская стрижка, когда волосы слегка подстригают на висках и затылке.

Конечно эти значения сразу понятны и их сложно спутать, но знайте и о других значениях.

Поэтому, именно полька – литературная, официальная форма, которая обозначает жительницу Польши:

"На конференции выступала полька из Кракова".

"Известной полькой является Мария Склодовская-Кюри".

Иногда ошибки допускаются не только в обозначении жителей страны, но и названия самой страны в украинском языке, например у нас нет – Германии или Венгрии, о которых 24 Канал писал ранее.

Говорите правильно на украинском!