Як правильно казати на мешканку Польщі, щоб не помилитися розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення репетиторки з мови Pani Marty.

Мешканка Польщі – як її називати?

У сучасній українській мові питання називання жінки за національною чи географічною належністю до країни, чи навіть міста, часто викликає плутанину. Особливо це стосується громадянки Польщі.

У мовленні трапляються варіанти – полька, полячка, польчанка. Але не всі вони рівнозначні й нормативні.

За правилами українського словотвору від прикметника "польський" утворюється іменник – поляк (чоловік) А жіночий відповідник утворюється суфіксом -ка → полька.

Це відповідає загальній моделі граматики: українець – українка, француз – француженка, чех – чешка.

У "Словнику української мови" (СУМ-20) нормативною формою є полька – "жінка, яка є громадянкою Польщі або належить до польської національності".

Як називати жителів Польщі: дивіться відео

Форми – "полячка", "польчанка" фіксуються як розмовні, застарілі або стилістично марковані. Полячка має відтінок фамільярності й може звучати зневажливо. Польчанка вживається рідко, здебільшого в художніх текстах XIX – XX століття, нині не рекомендована.

Зверніть увагу! Зі словом "полячка" у Польщі, чи у розмові з поляками будьте уважні. Бо словом "palaczka", яке схоже за звучанням, позначають жінку, яка курить (палить). Похідне від слова palić – курити.

Втім, слід зважати на контекст, тому що слово "полька" має ще два значення:

Полька – жвавий парний чеський народний танець.

Полька – чоловіча стрижка, коли волосся злегка підстригають на скронях і потилиці.

Звичайно ці значення одразу зрозумілі і їх складно сплутати, але знайте і про інші значення.

Тому, саме полька – літературна, офіційна форма, яка позначає мешканку Польщі:

"На конференції виступала полька з Кракова".

"Відомою полькою є Марія Склодовська-Кюрі".

Говоріть правильно українською!