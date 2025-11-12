Однією із найпоширеніших таких назв є "Германія". 24 Канал розповідає, як правильно сказати українською.

Читайте Забудьте про Германію і Венгрію: як правильно українською називати країни Європи

Як "Германія" буде українською?

"Германія" – доволі поширене слово серед тих, хто розмовляє українською або переходить на державну. Однак воно неукраїнське.

Українською мовою правильно називати відповідну країну Німеччина.

Німеччина (німецькою Deutschland) або офіційно Федерати́вна Республіка Німеччина – держава в Центральній Європі, заснована як демократична, ліберальна і соціальна правова держава у формі федеративної республіки.

Цікаво! Німеччина виділяє додаткові 40 мільйонів євро на зимову допомогу Україні через російські обстріли інфраструктури.

Що відомо про Німеччину?

Німеччина складається з 16 федеральних земель. Займає площу 357 588 км².

Столиця і найбільше місто країни – Берлін.



Як "Германія" українською / Depositphotos

Клімат помірний сезонний. Населення – 84,075,075 осіб (2025).

Країна – член Європейського Союзу та НАТО.

Німеччина – країна з найбільшою кількістю населення і найбільшим рівнем економіки в Європейському Союзі. Є другою за популярністю країною для міграції у світі, поступаючись тільки США.

До теми Не називайте цю країну "Венгрія": як правильно українською

Які мови поширені у Німеччині?

Офіційна мова – німецька.

Данська, нижньонімецька, нижньорейнська, верхньолужицька, нижньолужицька, ромська, північнофризька, східнофризька є офіційно визнаними мовами етнічних меншин.

Як іноземну мову в школах вивчають англійську, французьку, латинську, іспанську, російську, італійську, турецьку, давньогрецьку та інші. У деяких федеральних землях – й українську.

Німецька мова поділяється на три групи діалектів: нижньонімецькі, середньонімецькі та верхньонімецькі.