Тож не дивно, що іноді вам трапляється у спілкуванні така назва як "Венгрія". 24 Канал натомість розповість, як правильно назвати її українською.

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Як звучить "Венгрія" українською

Так, в українській мові немає такої назви країни як "Венгрія". Правильно називати країну-сусідку Угорщиною.

Ця держава в центральній Європі займає територію у 93 030 км² у Тисо-Дунайській низовині. Межує також зі Словаччиною, Румунією, Сербією, Хорватією, Словенією та Австрією.

В Угорщині проживає близько 10 мільйонів осіб. Державна мова – угорська. Столиця та найбільше місто – Будапешт.



Архітектура Будапешта – столиці Угорщини / фото Марії Волошин

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Як виникла сучасна назва

Після повалення комуністичного режиму країна тривалий час офіційно мала назву Угорська Республіка (угор. Magyar Köztársaság). Але 1 січня 2012 набула чинності нова конституція, яка офіційно затвердила скорочену назву – Угорщина.

Угорщина поділена на 19 медьє (областей) та місто, прирівняне до них — Будапешт.