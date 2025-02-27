І це попри те, що в нашій мові є багацько чудових і милозвучних форм, які можна дібрати до конкретного імені. Тож 24 Канал допоможе правильно називати своїх рідних і знайомих.

До теми Українок не називають Ірінами, Крістінами і Свєтами: як звучать ці імена українською

Як правильно називати "Машу, Дашу, Наташу"

Пропонуємо для початку закарбувати в пам'яті три правильні українські форми популярних імен. Тож замінюємо пиширені московські форми жіночих імен – Наташа, Маша, Даша – і запам'ятовуємо повні та скорочені правильні варіанти.

Не Маша – а Марія, Маруся, Марічка, Марійка;

Часто українців збиває з пантелику те, що самі артисти можуть найменовувати себе машами, як-от Маша Кондратенко. Або це роблять щодо них медіа – пишучи про Машу Собко, а не Марію. Що цікаво, українці навіть сперечаються іноді щодо того, як називати відому телеведучу Євросиніну – Маша чи Марія. Є такі, що відстоюють русифіковану назву, апелюючи до того, що так телеведуча сама себе називає. Забудьте – ви не в Росії, тому – тільки Марія.

Не Наташа – а Ната, Наталка, Наталя;

Наталя є скороченою формою імені Наталія. Хоча сьогодні ім'я "Наталя" часто використовують як альтернативну повну форму. Тож замінюйте московське "Наташа" на красиві українські форми. До прикладу, на ту саму скорочену форму – Ната.

Даша — Дара, Даруся, Дарця;

З "Дашею" такі самі справи. Українцям закарбовується в пам'яті це ім'я, зокрема якщо так себе називають, до прикладу, блогери. Або їх так, повторимось, "величають медіа". Адже ледь не у кожній новині читаємо саме про "Дашу", а не Дарію Квіткову. Хоча у соцмережах Квіткова прописала своє ім'я як Дарія (хоча й англійською). А не Даша. До речі, пам'ятаєте назву твору Марії Матіос – "Солодка Даруся"?

Що цікаво, у давніх слов'ян існувало ім'я Дарина, яке в сучасній українській перейшло у такі форми, як Одарина чи Одарка.

Тож не називайте один одного русифікованими іменами – у нас є свої чудові імена.