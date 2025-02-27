И это несмотря, что в нашем языке есть много замечательных и благозвучных форм, которые можно подобрать к конкретному имени. Так что 24 Канал поможет правильно называть своих родных и знакомых.

К теме Украинок не называют Иринами, Кристинами и Светами: как звучат эти имена на украинском

Как правильно называть "Машу, Дашу, Наташу"

Предлагаем для начала запечатлеть в памяти три правильные украинские формы популярных имен. Так что заменяем пышные московские формы женских имен – Наташа, Маша, Даша – и запоминаем полные и сокращенные правильные варианты.

Не Маша – а Марія, Маруся, Марічка, Марійка;

Часто украинцев сбивает с толку то, что сами артисты могут наименовать себя машами, таких как Маша Кондратенко. Или это делают по ним медиа – пишут о Маше Собко, а не "про Марію". Что интересно, украинцы даже спорят иногда по этому поводу, как называть известную телеведущую Евросинину – Маша или Мария. Есть такие, что отстаивают русифицированное название, апеллируя к тому, что так телеведущая сама себя называет. Забудьте – вы не в России, поэтому – только Марія.

Не Наташа – а Ната, Наталка, Наталя;

Наталя является сокращенной формой имени Наталія. Хотя сегодня имя "Наталя" часто используют как альтернативную полную форму. Так что заменяйте московское "Наташа" на красивые украинские формы. К примеру, на ту же сокращенную форму – Ната.

Даша — Дара, Даруся, Дарця;

С "Дашей" такие же дела. Украинцам запечатлевается в памяти это имя, в частности, если так себя называют, к примеру, блоггеры. Или их так, повторимся, "величают медиа". Ведь чуть ли не в каждой новости читаем именно о "Даше", а не "про Дарію Квіткову". Хотя в соцсетях Квиткова прописала свое имя как Дарія (хотя и на английском). А не Даша. Кстати, помните название произведения Мария Матиос– "Солодка Даруся"?

Что интересно, у древних славян существовало имя Дарина, которое в современном украинском перешло в такие формы, как Одарина или Одарка.

Поэтому не называйте друг друга русифицированными именами – у нас есть свои замечательные имена.