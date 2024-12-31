Чи зрозумілі вам діалекти Полтавщини, чи може цими словами послуговуєтеся і ви? 24 Канал пропонує дізнатися, як говорить Полтавщина, посилаючись на тікток @krapka.krapka.
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Не скрізь однаково говорить Полтавщина
В межах одного діалекту існують говірки – це мовно-територіальні утворення одного або декількох сусідніх населених пунктів. Частіше говірки використовують у селах. І прикро, що разом з носіями втрачаються і слова. Часто вихідці з села у третьому поколінні уже не розуміють слів, якими користувалися їх бабусі та дідусі.
Це доводять авторки проєкту про Полтавщину "Тутечко" Софія та Женя. Дівчата вирішили перевірити, настільки зрозумілі слова з різних районів Полтавщини – Решетилівський, Новосанжарський, Миргородський, Кременчуцький райони. Та наголосити на тому, настільки милозвучна і різноманітна мова задяки діалектам та говіркам.
Як говорить Полтавщина: дивіться відео
Які слова досліджували дівчата:
виварка – велика каструля у якій прали і виварювали одяг
віхтик – ганчірка
причілок – бічна стіна хати
сапет – велика плетена корзина для збирання фруктів та овочів
стОянка – молоко у банках, яке налите для скисання
телемінитися – розкричатися, вийти з себе
лУток – підвіконня
гилИти – накласти багато чогось, наприклад, їжі в тарілку
накушкатися чи набехкатися – вдягнути багато одягу
хаміль-хаміль – швиденько вступитися, втікти звідкись
настрополити – налаштувати когось негативно
лИндати – ходити без діла, вештатися
цеберка – відро
тирлуватися – об'єднуватися в один гурт, "тусуватися", з негативним підтекстом
роз'єрепенитися – розізлитися, розкричатися
валувати – кричати, чи голосні звуки видавати
жирувати – лоскотати чи ніжитися, наприклад "коти на сонці жирують".
Як говорить Полтавщина, частина 2: дивіться відео
Популяризаторки підібрали чимало слів, які розділили на два відео. У частині другій "розшифровують" наступні слова:
лАнці, рам'є, рамйо, гнидники – старі речі – одяг чи техніка;
наличники – дерев'яна оздоба навколо вікон;
бармаки – вила з тупими кінцями для викопування овочів;
гирявий – сумний, пригнічений;
викабелюватися – вихвалятися;
ґерґелі – груба назва ніг чи ласти;
занаврити – присмачити страву засмажкою чи сметаною;
маніжитися – ніжитися на сонечку.
Деякі слова здаються дивними, смішними і вже забутими. Але саме вони сформували регіональні діалекти та так збагачують українську мову.