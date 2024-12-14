Цікаво знайомимося з різноманіттям українських діалектів, які зараз популяризуються і через пісні. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, пропонує порівняти закарпатський та львівський діалекти.
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Чули закарпатську і львівську говірки, а чи розумієте їх
Ці два діалекти Західної України відомі в усій країні – дивне змішання кількох мов з унікальним звучанням створюють унікальні говірки.
Крістіна Готра порівнює закарпатську бисіду і львівську ґвару у розмові студенток з цих регіонів.
Як звучать знайомі слова у діалектах (далі: Закарпаття – З, Львівщина – Л):
- м'яч: З – лобда, Л – бальон;
- горілка: З – палинка, Л – бімбер;
- штани: З – надраґи / бачмаги; Л – ґаті;
- дівчина: З – фатювка, Л – дзюня;
- суп: З – сербанка, Л – зупа;
- товариш: З – цімбор, Л – камарат;
- кішка: З – мачка, л – кацараба,
- туфлі: З – боґанчі, Л – мешти;
- рот: З – писок, Л – паща,
- тітка: З – тютка, Л – цьотка/цьоця.
Як говорять Закарпаття та Львівщина: дивіться відео
Чи усі слова для вас зрозумілі? Беріть до свого словничка, діалекти – то цікаво!
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