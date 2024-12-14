Цікаво знайомимося з різноманіттям українських діалектів, які зараз популяризуються і через пісні. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, пропонує порівняти закарпатський та львівський діалекти.

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Чули закарпатську і львівську говірки, а чи розумієте їх

Ці два діалекти Західної України відомі в усій країні – дивне змішання кількох мов з унікальним звучанням створюють унікальні говірки.

Крістіна Готра порівнює закарпатську бисіду і львівську ґвару у розмові студенток з цих регіонів.

Як звучать знайомі слова у діалектах (далі: Закарпаття – З, Львівщина – Л):

м'яч: З – лобда, Л – бальон;

горілка: З – палинка, Л – бімбер;

штани: З – надраґи / бачмаги; Л – ґаті;

ґаті; дівчина: З – фатювка, Л – дзюня;

суп: З – сербанка, Л – зупа;

товариш: З – цімбор, Л – камарат;

кішка: З – мачка, л – кацараба,

туфлі: З – боґанчі, Л – мешти;

рот: З – писок, Л – паща,

тітка: З – тютка, Л – цьотка/цьоця.

Як говорять Закарпаття та Львівщина: дивіться відео

Чи усі слова для вас зрозумілі? Беріть до свого словничка, діалекти – то цікаво!

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