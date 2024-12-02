Діалекти та говірки в Україні дуже різні і часто незрозумілі, а ще геть відмінні від літературної мови. 24 Канал пропонує дізнатися, як будуть звучати звичні слова на Закарпатті та Волині, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_.

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Порівняймо говірки Волині та Закарпаття

Коли чуємо говірки, то спадає на думку, що люди геть не знають української мови, але таке діалектичне різноманіття якраз і формує мовне полотно. Та й знання діалектичних слів з різних регіонів робить вас цікавим співрозмовником.

Як звучать звичні слова на волинському діалекті та закарпатській ґварі пропонують дізнатися дівчата з цих регіонів:

Словничок дівчат (далі З – Закарпаття, а В – Волинь):

Огірок : З – вогурок, В – гУрок;

: З – вогурок, В – гУрок; Говорити : З – приказувати; В – гвандиш /гвандіти;

: З – приказувати; В – гвандиш /гвандіти; Шматок: З – дараб; В – кавалок;

З – дараб; В – кавалок; Одяг: З – ряндя, В – лахи чи лахмани;

З – ряндя, В – лахи чи лахмани; Шуба : З – бунда, В – кожух;

: З – бунда, В – кожух; Нічого : З – никус чи нич, В – ніц;

: З – никус чи нич, В – ніц; Налякати : З – напудити, В – настрахати;

: З – напудити, В – настрахати; Сережки: З – завушниці, В – кульчики;

З – завушниці, В – кульчики; Картопля: З – крумплі, В – бульба;

З – крумплі, В – бульба; Картопляники (деруни) : З – крумплики, В – бацони;

: З – крумплики, В – бацони; Велосипед: З – біциклі, В – ровер.

Розмова волинянки та дівчини з Закарпаття: дивіться відео

Здивуйтеся, запам'ятайте та користуйтеся!

Раніше 24 канал писав про звичні слова на закарпатському та полтавському діалекті.