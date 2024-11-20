Як свідчить "Атлас української мови", українська діалектна мова розчленовується на три наріччя пасмом ізоглос (умовних меж поширення) фонетичних, граматичних і лексичних явищ. У межах наріч ще існує поділ на діалекти чи говірки, що мають своє оригінальне звучання. Часто, людям з різних регіонів буває важко зрозуміти один одного через ці особливості. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, пропонує познайомитися із закарпатською та полтавською говірками та перевірити, що зрозумієте ви.

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Полтавська та закарпатська говірки: які слова використовуєте ви

Регіональні говірки чи діалекти – це унікальне мовне явище, яке сформувалося під впливом низки умов: скільки збереглося праслов'янських слів у регіоні, як вони змінилися, скільки запозичень з інших мов взяли та як їх змінили, а ще автентичне звучання мови.

Дві студентки з Закарпаття та Полтавщини вирішили продемонструвати як різняться слова та вимова у регіонах – закарпатська бисіда і полтавська ґвара.

Порівняльний словничок дівчат:

Закарпаття – далі З, Полтавщина – далі П.

Скільки годин: З – кільо годин; П – скіки время;

ґудзик: З – ґомбиця; П – пуговичка;

велосипед: З – біціклі; П – самокатка;

мопед: З – моторка; П – дирчик;

квалоля: З – фасуля; П – бібка;

порпатися: з – бабратися; П – мньохатися;

гулянка: З – бантес; П – гульбанити;

цвях: З – клинець; П – гвіздок;

вдарити: З – упаріздити; П – вмандулити.

Закарпатська бисіда та полтавська ґвара: дивіться відео

А з якого регіону ви і що вам ближче для розуміння?