Как свидетельствует "Атлас украинского языка", украинский диалектный язык расчленяется на три наречия грядой изоглосс (условных границ распространения) фонетических, грамматических и лексических явлений. В пределах наречий еще существует разделение на диалекты или говоры, имеющие свое оригинальное звучание. Часто, людям из разных регионов бывает трудно понять друг друга из-за этих особенностей. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, предлагает познакомиться с закарпатским и полтавским говорами и проверить, что поймете вы.

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Полтавский и закарпатский говоры: какие слова используете вы

Региональные говоры или диалекты – это уникальное языковое явление, которое сформировалось под влиянием ряда условий: сколько сохранилось праславянских слов в регионе, как они изменились, сколько заимствований из других языков взяли и как их изменили, а еще аутентичное звучание языка.

Две студентки из Закарпатья и Полтавщины решили продемонстрировать как отличаются слова и произношение в регионах – закарпатская бисида и полтавская ґвара.

Сравнительный словарик девушек:

Закарпатье – далее З, Полтавщина – далее П.

Сколько часов: З – килё годин; П – скико время;

пуговица: З – гомбица; П – пуговичка;

велосипед: З – бицикли; П – самокатка;

мопед: З – моторка; П – дирчик;

квалоля: З – фасуля; П – бибка;

копаться: З – бабраться; П – мньохатся;

гулянка: З – бантес; П – гульбанить;

гвоздь: З – клинець; П – гвиздок;

ударить: З – упариздить; П – вмандулить.

Закарпатская бисида и полтавская гвара: смотрите видео

А из какого региона вы и что вам ближе для понимания?