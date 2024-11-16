В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал выяснит, есть ли слово "баня" русизмом и каким украинским аналогом его можно заменить.

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Заменим слово "баня" или оставим

Выясним, можем ли мы пользоваться словом "баня" или оно является русизмом. Сначала исследуем его происхождение. Считают что слово баня пришло в славянские языки из латинского, оно присутствует у многих народов и обозначают почти похожее помещение:

у русских и болгар баня – место для мытья и парения;

а у словенов баня – ванна.

В Древнем Риме словом baneum (классическое написание balneum) называли места для купания, ванны и термы. От него также происходят французское bain, итальянское bagno, испанское baño и соответственно бальнеологические курорты.

В украинском языке есть и другое слово – "лазня", которое обозначает место для мытья и парения. Его происхождение связывают со словом "лазить" – вылезти на полку, чтобы попариться. Похожие слова есть в других славянских языках: белорусском ла́зня, польском łaźnia, чешском lázeň.

Однако, в словарях можем встретить и такое объяснение "баня, тоже самое, что лазня". А в художественной литературе встретить и одно и другое слово:

"Показался и месяц из-за горы – полный, красный, как будто в бане парился." (Панас Мирный).

"Лазня парит, лазня правит, лазня все исправит". (Народная поговорка).

По конструкциям бани-парные разделяют на три основных типа в зависимости от температуры и влажности воздуха в парильном отделении:

бани сухо-воздушные (городская общественная баня-каменка, русская, финская сауна) с температурой воздуха от 60° до 120° C и влажностью воздуха от 5 % до 25 %; бани сырые (парная, русская, финская, восточная), температура в которые колеблется от 50° до 70° C, а влажность от 80 % до 100 %; водяные, или японские бани.

А еще баня в украинском языке имеет несколько значений:

Баня – то же самое, что и баня.

Баня – как архитектурный термин – форма крыши культового сооружения, ее еще могут называть маковка или луковица. А еще обозначает выпуклую форму – шатер или купол.

Баня – устройство, с помощью которого можно нагревать тело непосредственно на огне. Различают водяные, песчаные, воздушные, паровые бани. Вода, песок и прочее нагреваются огнем и после этого отдают тепло нагреваемому телу,.

Не могло это слово не приобрести второстепенное значение:

"Сделать/совершить баню" – побить кого-то, дать взбучку

"Кровавая баня" – кровопролитие, беспощадная резня.

Ну и конечно как ругательство – "иди в баню!", что значит отстань, не морочь головы.

Баня, как народная традиция

Баня – это часть культурного и исторического наследия многих стран Европы и Азии. Бани всегда были чем-то большим чем просто местом для купания. Ее посещение сопровождается множеством традиций и ритуалов – как примирение или рождение ребенка.

Баня известна своими целебными свойствами. Пар и жар бани способствуют расслаблению мышц, улучшению кровообращения, очищению кожи и дыхательных путей. Банные процедуры могут помочь в лечении ряда недугов и просто укрепить здоровье. Посещайте баню и будьте здоровы!

Оздоравливайтесь в бане! / Фото для привлечения внимания