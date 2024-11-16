У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал з'ясує, чи є слово "баня" русизмом і яким українським відповідником його можна замінити.

Дивіться також "Яка година: дев'ять чи десять?": як правильно розповісти про час українською

Замінимо слово "баня" чи залишимо

З'ясуємо, чи можемо послуговуватися ми словом "баня" чи воно є русизмом. Спочатку дослідимо його походження. Вважають що слово баня прийшло у слов'янські мови з латинської, воно присутнє у багатьох народів і позначають майже схоже приміщення:

у росіян і болгарів баня – місце для миття і паріння;

а у словенів баня – ванна.

У Стародавньому Римі словом baneum (класичне написання balneum) називали місця для купання, ванни і терми. Від нього також походять французьке bain, італійське bagno, іспанське baño і відповідно бальнеологічні курорти.

В українській мові є і інше слово – "лазня", яке позначає місце для миття та паріння. Його походження пов'язують зі словом "лазити" – вилізти на полицю, щоб попаритися. Схожі слова є в інших слов'янських мовах: білоруській ла́зня, польській łaźnia, чеській lázeň.

Однак, у словниках можемо зустріти і таке пояснення "баня, теж саме, що лазня". А в художній літературі зустріти і одне і інше слово:

"Показався і місяць з-за гори – повний, червоний, неначе в бані паривсь." (Панас Мирний).

"Лазня ширяє, лазня править, лазня все виправить". (Народна приказка).

За конструкціями лазні-парні поділяють на три основних типи залежно від температури і вологості повітря в парильному відділенні:

лазні сухо-повітряні (міська громадська лазня-кам'янка, руська, фінська сауна) з температурою повітря від 60° до 120° C і вологістю повітря від 5 % до 25 %; лазні сирі (парна, руська, фінська, східна), температура в які коливається від 50° до 70° C, а вологість від 80 % до 100 %; водяники, або японські лазні.

А ще баня в українській мові має кілька значень:

Баня – те ж саме, що й лазня.

Баня – як архітектурний термін – форма даху культової споруди, її ще можуть називати маківка чи цибулинка. А ще позначає опуклу форму – шатро чи купол.

Баня – пристрій, за допомогою якого можна нагрівати тіло безпосередньо на вогні. Розрізнюють водяні, піщані, повітряні, парові бані. Вода, пісок і інше нагріваються вогнем і після цього віддають тепло тілу, що нагрівається.

Не могло це слово не набути другорядного значення:

"Зробити/вчинити баню" – побити когось, дати прочуханки

"Кривава баня" – кровопролиття, нещадна різанина.

Ну і звісно як лайка – "іди в баню!", що означає відчепися, не мороч голови.

Лазня, як народна традиція

Лазня – це частина культурної та історичної спадщини багатьох країн Європи та Азії. Лазні завжди були чимось більшим ніж просто місцем для купання. Її відвідування супроводжується безліччю традицій та ритуалів – як примирення чи народження дитини.

Лазня відома своїми цілющими властивостями. Пара та жар лазні сприяють розслабленню м'язів, покращенню кровообігу, очищенню шкіри та дихальних шляхів. Банні процедури можуть допомогти в лікуванні низки недуг і просто зміцнити здоров'я. Відвідуйте лазню і будьте здорові!

Оздоровлюйтесь у лазні! / Фото для привернення уваги