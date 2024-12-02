Диалекты и говоры в Украине очень разные и часто непонятные, а еще совершенно отличные от литературного языка. 24 Канал предлагает узнать, как будут звучать привычные слова на Закарпатье и Волыни, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_.

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Сравним говоры Волыни и Закарпатья

Когда слышим говоры, то приходит в голову, что люди совсем не знают украинского языка, но такое диалектическое многообразие как раз и формирует языковое полотно. И знание диалектических слов из разных регионов делает вас интересным собеседником.

Как звучат привычные слова на волынском диалекте и закарпатской гваре предлагают узнать девушки из этих регионов:

Словарик девушек (далее З – Закарпатье, а В – Волынь):

Огурец : З – "вогурок", В – "гУрок";

: З – "вогурок", В – "гУрок"; Говорить : З – "приказувати; В – "гвандиш /гвандіти";

: З – "приказувати; В – "гвандиш /гвандіти"; Кусок: З – "дараб; В – "кавалок";

З – "дараб; В – "кавалок"; Одежда: З – "ряндя, В – "лахи" или "лахманы";

З – "ряндя, В – "лахи" или "лахманы"; Шуба : З – "бунда, В – кожух";

: З – "бунда, В – кожух"; Ничего : З – "никус или нич", В – ниц";

: З – "никус или нич", В – ниц"; Напугать : З – "напудыты", В – "настрахаты";

: З – "напудыты", В – "настрахаты"; Серьги: З – "заушницы", В – "кульчики";

З – "заушницы", В – "кульчики"; Картошка: З – "крумпли", В – "бульба";

З – "крумпли", В – "бульба"; Картофельные оладьи ("деруны") : З – "крумплики, В – бацоны;

: З – "крумплики, В – бацоны; Велосипед: З – "бицикли", В – "ровер".

Разговор волынянки и девушки из Закарпатья: смотрите видео

Удивитесь, запомните и пользуйтесь!

Ранее 24 канал писал о привычных словах на закарпатском и полтавском диалекте.