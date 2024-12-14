Интересно знакомимся с многообразием украинских диалектов, которые сейчас популяризируются и через песни. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, предлагает сравнить закарпатский и львовский диалекты.

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Слышали закарпатский и львовский говоры, а понимаете ли вы их

Эти два диалекта Западной Украины известны во всей стране – странное смешение нескольких языков с уникальным звучанием создают уникальные говоры.

Кристина Готра сравнивает закарпатскую бисиду и львовскую гвару в разговоре студенток из этих регионов.

Как звучат знакомые слова в диалектах (далее: Закарпатье – З, Львовщина – Л):

мяч: З – "лобда", Л – "бальон";

водка: З– "палинка", Л – "бимбер";

штаны: З – "надраги / бачмаги"; Л – " гати";

гати"; девушка: З – "фатювка", Л – "дзюня";

суп: З – "сербанка", Л – "зупа";

товарищ: С – "цимбор", Л – "камарат";

кошка: С – "мачка", Л – "кацараба",

туфли: З – "боганчи, Л – "мешты";

рот: З – "пысок", Л – "паща",

тётка: З – "тютка", Л – "цьотка / цьоця".

Как говорят Закарпатье и Львовщина: смотрите видео

Все ли слова для вас понятны? Берите в свой словарик, диалекты – это интересно!

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