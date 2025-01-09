Діалекти та говірки нескінчене джерело вивчення мови. І те, що вони збереглися доводить, що українська мова самобутня багата та цікава. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, пропонує дізнатися, як говорять на Закарпатті та Рівненщині.
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Як по-різному говорять на Закарпатті та Рівненщині
Блогер та студентка з Ужгорода Крістіна Готра популяризує говірки – незвичну вимову, словниковий запас та доводить, що це цікаво, різноманітно та милозвучно. Разом з подругою вона порівнює, як говорить Закарпаття та Рівненщина – звичні слова звучать незвично.
Словничок дівчат (далі Р – Рівненщина, З – Закарпаття):
говорити: З – казкувати, Р – баяти;
шматочок: З – дараб, Р – гарманок;
дзеркало: З – дивило, Р – люстро;
бюстгальтер: З – цицьколайбик, Р – нацицник;
ганчірка: З – ряндя; Р – гонуча;
вікно: З – оболок, Р – шибка;
разом: З – вракаші, Р – в купку/купно;
погріб: З – пивниця; Р – льох;
картопляне пюре: З – давлені крумплі; Р – товмач;
сковорідка: З – лабош, Р – пательня;
Як говорить Закарпаття та Рівненщина: дивіться відео
Звичні слова побутують у незвичній формі у різних регіонах! Тішить, що і досі збереглося таке мовне різноманіття. Спробуйте і для себе щось узяти!