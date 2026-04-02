Как правильно пишутся на украинском три известных словосочетания, рассказываем со ссылкой на языковеда Марию Словолюб.

Смотрите также "Пробка" на дороге или в бутылке: какое из обозначений этого слова является правильным

Правильно ли вы говорите эти выражения?

Ежедневно мы употребляем немало выражений, но не замечаем в них типичных ошибок. А делаем их из-за многозначности слов, которые не всегда взаимозаменяемы.

Рассмотрим три распространенные выражения – "потерпіти поразку" та "попередити хворобу", "співставити факти". Языковеды отмечают, что в них украинцы чаще всего допускают ошибки.

И хотя каждое отдельное слово существует в украинском языке, но сочетание их вместе – образует ошибку.

потерпіти поразку – правильно: зазнати поразки;

попередити хворобу – правильно: запобігти хворобі ;

; співставити факти – правильно: зіставити факти.

Часть ошибок возникает из-за того, что знаем их в русском варианте и применяем дословный перевод. Часть – из-за того, что похожие слова считаем взаимозаменяемыми, но на самом деле они различаются по смыслу.

В украинских словарях есть слова "потерпати" и "потерпіти", которые различаются по значению:

"Потерпати" – это испытывать страх, опасения или находиться в нищете, страдать и даже прилагать большие усилия к выполнению работы.

Вдень вони перебували в замку, а вночі ґрасували околицями, чинячи ґвалт і грабунок. Особливо потерпали від їхніх рук купці. (Юрий Винничук).

Аркадій думав про товаришів. Всі до одного сиділи сьогодні дома, потерпали над граматикою, бо особливо страшно складати перші іспити. (Александр Копиленко).

"Потерпіти" – это приложить усилия, чтобы подождать, перенести боль, примириться с чем-то.

Сьогодні ти вже 2 листи моїх матимеш, а я ще ні одного. Потерплю до завтра. (Михаил Коцюбинский).

А вот со словом "попередити" – это "повідомити", поэтому болезнь сообщить, чтобы она не приходила – невозможно.

Слова "співставити", словари вообще не фиксируют, только – "зіставити / зіставляти", то есть сравнить два предмета, факта или аргумента, или ставить что-то рядом.

Поэтому все просто – только стоит знать значение слова и вы не будете путаться. Говорите на украинском!

Ошибаются почти все: учительница нашла языковую "ловушку" для участников НМТ