Педагог также поделилась хитростью, которая поможет легко определить, нужно ли ставить запятую в предложении с однородными членами. Соответствующее видео репетиторка с ником zno_ekaterina опубликовала в инстаграме.

Как не сделать распространенную ошибку на НМТ?

Педагог объяснила случай с повторяющимся союзом "и".

Репетиторка рассказывает о ситуации, когда в предложении есть несколько однородных членов, соединенных между собой повторяющимся союзом "и", который не стоит перед первым однородным членом, а начинается после него. По ее словам, в таком случае запятая перед первым "и" тоже нужна.

Педагог при этом заметила, что большинство участников НМТ – 99% – делает в таких задачах ошибку.

Как правильно расставить запятые в предложении: видео

Педагог также посоветовала хитрик, как запомнить это правило.

Чтобы правильно поставить запятую в этих предложениях, необходимо убрать букву "и" и прочитать предложение без буквы "и",

– отметила она.

Например: "Луна плывет осматривать и небо, и звезды, и облака. Запахло чабрецом, и ковылем, и мятой" .

В комментариях отдельные украинцы заметили, что в школе учили по-другому. В частности, что запятую надо ставить только перед вторым "и".

Какое правило есть в правописании?

Если заглянуть в Украинское правописание, то найдем соответствующее объяснение употребления знаков препинания. Так, если несколько однородных членов предложения соединены повторяющимся союзом "и" ("и") и перед первым однородным членом этого союза нет, то запятую после этого слова ставить все же надо. Об этом и рассказывает педагог.



Объяснение по правописанию / скриншот

