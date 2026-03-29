Поэтому праздничные приготовления уже потихоньку стартовали. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет немного о приготовлении к праздникам в Галичине.

Как называют кухонные принадлежности в Галичине?

У сороковой подборке со ссылкой на слова из Словаря львовской гвары расскажем вам, в частности, о том, какими инструментами на кухне накануне праздников орудует умелая галицкая хозяйка.

Галицкие хозяйки уже начинают медленно рихтоваться к праздникам. Еще за неделю до Пасхи дом должен быть вылизан на глянц. В то время уже дожариваются вендлины и пекутся пляцки. А в Чистый четверг хозяйки пекут куличи.

  • вендли́ни – вудженина;

Словами не передать, какие душистые ароматы наполняют весь дом накануне Пасхи.

Обратите внимание! Подробно о подготовке к Пасхе в Галичине мы рассказывали в одной из наших языковых подборок.

Не менее колоритными являются названия кухонных принадлежностей (и не только), без которых не представляет приготовлений ни одна хозяйка в Галичине. Запоминаем:

  • баня́к – каструля;
  • братру́ра – духовка;
  • блят – кухонна плита;
  • бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;
  • пате́льня – сковорода;
  • п'єц – піч;
  • ри́нка – каструля;
  • ру́ра – духовка;
  • сло́їк – скляна банка;
  • кібелик – глечик;
  • та́ца – таця;
  • терко – тертушка.

Также запомните еще несколько важных к праздникам диалектизмов, потому что скоро уже будет Пасха и в каждом доме будет пахнуть студениной и вендлинами.

  • мециї – делікатеси;
  • бала́бух – тісто, що підійшло;
  • студенина – холодець.