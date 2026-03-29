Поэтому праздничные приготовления уже потихоньку стартовали. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет немного о приготовлении к праздникам в Галичине.
Как называют кухонные принадлежности в Галичине?
У сороковой подборке со ссылкой на слова из Словаря львовской гвары расскажем вам, в частности, о том, какими инструментами на кухне накануне праздников орудует умелая галицкая хозяйка.
Галицкие хозяйки уже начинают медленно рихтоваться к праздникам. Еще за неделю до Пасхи дом должен быть вылизан на глянц. В то время уже дожариваются вендлины и пекутся пляцки. А в Чистый четверг хозяйки пекут куличи.
- вендли́ни – вудженина;
Словами не передать, какие душистые ароматы наполняют весь дом накануне Пасхи.
Не менее колоритными являются названия кухонных принадлежностей (и не только), без которых не представляет приготовлений ни одна хозяйка в Галичине. Запоминаем:
- баня́к – каструля;
- братру́ра – духовка;
- блят – кухонна плита;
- бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;
- пате́льня – сковорода;
- п'єц – піч;
- ри́нка – каструля;
- ру́ра – духовка;
- сло́їк – скляна банка;
- кібелик – глечик;
- та́ца – таця;
- терко – тертушка.
Также запомните еще несколько важных к праздникам диалектизмов, потому что скоро уже будет Пасха и в каждом доме будет пахнуть студениной и вендлинами.
- мециї – делікатеси;
- бала́бух – тісто, що підійшло;
- студенина – холодець.