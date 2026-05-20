И это один из самых любимых праздников украинцев. Поэтому 24 Канал по этому случаю в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет интересные факты о национальной одежде украинцев и как колоритно называют элементы одежды в Галичине.

Важно Вышиванка или вышитая рубашка: как правильно на украинском рассказать о наряде и празднике

Как называют виды одежды в Галичине?

Так, в сорок второй подборке со ссылкой на Словарь львовской гвары расскажем, как отмечают День вышиванки в Галичине. Потому что рубрика у нас такая. Но прекрасно празднуют и в других регионах. Также подскажем, какие интересные слова, связанные с вышиванками и одеждой, вы можете услышать в регионе.

В День вышиванки галичане надевают самые красивые вышиванки и вышитые суконки. Будто на показ мод, такие галантные. Потому что такая одежда – то меция. А дефиляда потом такая, как на Пасху. Чисто Vyshyvanka fashion week.

меция – щось незвично вишукане, бажане;

ладний – красивий;

соконка, суконка – сукенка;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

ґалантний – елегантний;

Потому что правду говорят, что вышиванки – любимый анцуг не только галичан, но и всех украинцев. И надевают они в этот день не только прекрасные и красные вышиванки. Потому что надо же надеть на праздник еще и лучшие маринарку, сподни, туфли. И пописаться перед коллегами и кумпелями.

анцуґ – одяг;

колєжа́нка – колега жіночої статі;

ку́мпель – приятель;

ме́шти – туфлі;

марина́рка – піджак;

сподні – штани;

День вышиванки в Ивано-Франковске: видео

Тех, кто вышел пописаться новыми и модными лахами, видно издалека. Мешти напуцовані, обцасы и берелки аж блестят. Все идут на гайту, а потом – в ресторан.

пописуватися – хизуватися;

лахи – одяг;

пуцува́ти – чистити до блиску;

обца́си – підбори;

бере́лка – прикраса;

га́йту – прогулянка;

Ну как в такой день не встретиться за чашечкой кофе и не съесть кусок пляцка? Особенно если вы во Львове. Потому что здесь в вышивке все – и бранжа, и академусы, и бини, и мамочки.

здиба́тися – зустрітися;

ресторація – ресторан;

бра́нжа – школярі;

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

мамця – приємна старша жінка;

бі́ня – дівчина;

Ну все такие галантные, как на Львов фэшн век. Да что там – лучше.

День вышиванки во Львове: видео

Потому что каждая фальбанка – с историей, а наряд покрыт гойно цветами и узорами. Даже ветровки в такой день никто не надевает. Особенно в Шевченковский гай.

вітрі́вка – спортивна куртка;

фальба́нка – призібрана смужка на одягу;

го́йно – щедро;

Зато поверх часто – ладный кабат. Еще добавляют к своему наряду крыс и мантель, как зимой на улице. И обязательно анцуг должен быть помаглюваний.

кабат – жилетка з тканини;

крис – капелюх;

мантель – плащ, пальто;

маґлювати – прасувати.

Только так можно идти на парад. Потому что вышиванка и новые лахи сами себя не покажут.

Какие интересные факты о вышиванке стоит знать?

День вышиванки начали в 2006 году в Черновцах. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича тогда инициировали акцию "Всемирный день вышиванки" в вузе. Вместе с преподавателями они одели вышиванки – и так начали всеукраинский праздник.

Кстати, термин "вышиванка" в значении украшенной вышивкой рубашки впервые применила Елена Пчилка в предисловии к альбому "Украинские узоры" 1912 года. А одним из первых, кто ввел городскую моду на ношение вышиванки, был Иван Франко.



Иван Франко в вышиванке / Коллаж 24 Канала фото ЦГИАЛ и музея "Дом Франко"

Самую старую вышитую рубашку на нашей территории обнаружили на месте захоронения богатой сарматки из Соколовой Могилы (с. Ковалевка Николаевского района Николаевской области) в первом веке нашей эры.

Старший научный сотрудник Всеукраинского центра вышивки и ковроткачества Юрий Мельничук отметил, что "вышиванки" – новомодное слово. Правильно, по его мнению, говорить "вышитая рубашка".

Обратите внимание! В этом году на День вышиванки украинцев призывают присоединиться к акции памяти. Стоит вышитую ленту в знак благодарности и памяти прикреплять возле портретов на аллеях героев и в других местах чествования павших защитников и защитниц Украины.

Какой тренд о галицком наречии завирусился в сети?

В последнее время слова из галицкого гвары все чаще можно "найти" в сети. Диалектизмы и народные выражения, которые можно услышать на Галичине, полюбились украинцам в Threads.

В частности, в соцсети завирусился интересный тренд "На Галичине не говорят..". Он предлагает ознакомиться с тем, как не говорят и говорят на Галичине. Часто – в юмористическом духе. Например: