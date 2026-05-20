И это один из самых любимых праздников украинцев. Поэтому 24 Канал по этому случаю в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет интересные факты о национальной одежде украинцев и как колоритно называют элементы одежды в Галичине.
Как называют виды одежды в Галичине?
Так, в сорок второй подборке со ссылкой на Словарь львовской гвары расскажем, как отмечают День вышиванки в Галичине. Потому что рубрика у нас такая. Но прекрасно празднуют и в других регионах. Также подскажем, какие интересные слова, связанные с вышиванками и одеждой, вы можете услышать в регионе.
В День вышиванки галичане надевают самые красивые вышиванки и вышитые суконки. Будто на показ мод, такие галантные. Потому что такая одежда – то меция. А дефиляда потом такая, как на Пасху. Чисто Vyshyvanka fashion week.
- меция – щось незвично вишукане, бажане;
- ладний – красивий;
- соконка, суконка – сукенка;
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
- ґалантний – елегантний;
Потому что правду говорят, что вышиванки – любимый анцуг не только галичан, но и всех украинцев. И надевают они в этот день не только прекрасные и красные вышиванки. Потому что надо же надеть на праздник еще и лучшие маринарку, сподни, туфли. И пописаться перед коллегами и кумпелями.
- анцуґ – одяг;
- колєжа́нка – колега жіночої статі;
- ку́мпель – приятель;
- ме́шти – туфлі;
- марина́рка – піджак;
- сподні – штани;
Тех, кто вышел пописаться новыми и модными лахами, видно издалека. Мешти напуцовані, обцасы и берелки аж блестят. Все идут на гайту, а потом – в ресторан.
- пописуватися – хизуватися;
- лахи – одяг;
- пуцува́ти – чистити до блиску;
- обца́си – підбори;
- бере́лка – прикраса;
- га́йту – прогулянка;
Ну как в такой день не встретиться за чашечкой кофе и не съесть кусок пляцка? Особенно если вы во Львове. Потому что здесь в вышивке все – и бранжа, и академусы, и бини, и мамочки.
- здиба́тися – зустрітися;
- ресторація – ресторан;
- бра́нжа – школярі;
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- мамця – приємна старша жінка;
- бі́ня – дівчина;
Ну все такие галантные, как на Львов фэшн век. Да что там – лучше.
Потому что каждая фальбанка – с историей, а наряд покрыт гойно цветами и узорами. Даже ветровки в такой день никто не надевает. Особенно в Шевченковский гай.
- вітрі́вка – спортивна куртка;
- фальба́нка – призібрана смужка на одягу;
- го́йно – щедро;
Зато поверх часто – ладный кабат. Еще добавляют к своему наряду крыс и мантель, как зимой на улице. И обязательно анцуг должен быть помаглюваний.
- кабат – жилетка з тканини;
- крис – капелюх;
- мантель – плащ, пальто;
- маґлювати – прасувати.
Только так можно идти на парад. Потому что вышиванка и новые лахи сами себя не покажут.
Какие интересные факты о вышиванке стоит знать?
День вышиванки начали в 2006 году в Черновцах. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича тогда инициировали акцию "Всемирный день вышиванки" в вузе. Вместе с преподавателями они одели вышиванки – и так начали всеукраинский праздник.
Кстати, термин "вышиванка" в значении украшенной вышивкой рубашки впервые применила Елена Пчилка в предисловии к альбому "Украинские узоры" 1912 года. А одним из первых, кто ввел городскую моду на ношение вышиванки, был Иван Франко.
Самую старую вышитую рубашку на нашей территории обнаружили на месте захоронения богатой сарматки из Соколовой Могилы (с. Ковалевка Николаевского района Николаевской области) в первом веке нашей эры.
Старший научный сотрудник Всеукраинского центра вышивки и ковроткачества Юрий Мельничук отметил, что "вышиванки" – новомодное слово. Правильно, по его мнению, говорить "вышитая рубашка".
Обратите внимание! В этом году на День вышиванки украинцев призывают присоединиться к акции памяти. Стоит вышитую ленту в знак благодарности и памяти прикреплять возле портретов на аллеях героев и в других местах чествования павших защитников и защитниц Украины.
Какой тренд о галицком наречии завирусился в сети?
В последнее время слова из галицкого гвары все чаще можно "найти" в сети. Диалектизмы и народные выражения, которые можно услышать на Галичине, полюбились украинцам в Threads.
В частности, в соцсети завирусился интересный тренд "На Галичине не говорят..". Он предлагает ознакомиться с тем, как не говорят и говорят на Галичине. Часто – в юмористическом духе. Например:
На Галичине не говорят: "Сумасшедший". На Галичине говорят: "Какой-то варвар".
В Галичине не говорят: "Это конец". В Галичине говорят: "Юш Параню по любви".
- В Галичине не говорят: "Не могу в это поверить". В Галичине говорят: "Та дееееееее".