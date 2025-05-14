Как присоединиться к празднику и поздравить с этим днем, рассказывает 24 Канал.

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Откуда происходит праздник День вышиванки

День вышиванки в 2025 году – 15 мая. Это относительно молодой праздник, который не привязан ни к государственному, ни к религиозному, но уже стал международным.

А инициаторами его создания стали студенты Черновицкого университета имени Федьковича в 2006 году. Студентка факультета истории, политологии и международных отношений Леся Воронюк, вдохновившись строем своего друга Игоря Житарюка, который пришел на пару в вышиванке, предложила одногруппникам и другим студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки.

Сначала вышиванки одели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Впоследствии праздник распространился на масштаб города Черновцы. Соучредители Дня вышиванки присылали письма в государственные органы с просьбой поддержать студентов в учреждении праздника.

А уже в течение следующих лет праздник разросся до всеукраинского уровня, к нему начала участвовать украинская диаспора по всему миру, а также сторонники Украины.

Да и само слово – вышиванка, стало популярным. Но стоит ли его отождествлять с вышитой рубашкой? Специалисты утверждают, что это разные понятия:

вышитая рубашка – это элемент национального строя,

вышиванка – это элемент декора, который можно нанести на любую одежду или аксессуар.

День вышиванки – это современный праздник. Однако, я хочу подчеркнуть, что традиционная вышитая украинская рубашка и вышиванка это не одно и то же самое. Сегодня мы под вышиванками понимаем и видим любой вышитый наряд. Это может быть и блузка, платья, юбки, платки и все это называется вышиванка

– сказала Лилия Гальчевская, старший научный сотрудник Винницкого областного краеведческого музея.

Какая разница между вышитой рубашкой и вышиванкой: смотрите видео

Сегодня вышиванка – это идея и оберег. Это элемент декора современной одежды – джинсов, свитшотов, юбок, деловых костюмов и военного строя. Поэтому, школьники, студенты и взрослые выбирают вышиванку и одевают как повседневную стильную одежду. А в День вышиванки это может быть и что-то более торжественное.

Вышиванка стала популярным мотивом татуировки для женщин и мужчин. А этот "аксессуар" не наденешь по принуждению – только по глубинному порыву само идентичности и его не снимешь по желанию.

Вышиванка – мотив для тату / Pinterest

Однако, этот праздник не только об одежде – он имеет глубокий смысл. Украинцы по всему миру объединяются в единой идее и показывают, что имеют собственную самоидентификацию и историю. Украинская диаспора в этот день выходит на площади городов в вышиванках.

Красивые поздравления с Днем вышиванки

Лучший способ приобщиться к празднику – надеть вышиванку на работу или учебу. Цель этого праздника заключается в популяризации ношения вышиванки как повседневного наряда. Поэтому это может быть и другой элемент одежды или аксессуар.

Традиционно в этот день происходит шествие, флешмобы, выставки мастериц, конкурсы и викторины. Присоединитесь к какому-то из действ в своем населенном пункте и почувствуйте себя частью праздника.

А еще в качестве поздравления с этим днем, можно отправить открытку родным, друзьям и коллегам.

Открытка к празднику / Рinterest

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Открытка / Pinterest

Вітаю вас з Днем вишиванки і бажаю завжди залишатися патріотами рідної країни – України. Слава Україні!

Открытка / Pinterest

Одягнімо, друже, вишиванки –

Наш чарівний український стрій.

Не для когось, не для забаганки,

А для себе, вірний друже мій.

Одягнімо вишиванки, друже,

Як одвічний предків талісман.

Хай не буде серед нас байдужих

І один в нас буде отаман.

Одягнімо в свята і неділі,

В будень, за потреби, одягнім

І відчуєм – вороги безсилі

Зруйнувати український дім.

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ –

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ. (Василь Дерій)

Открытка / Pinterest

Носите вышиванку не по принуждению, а с удовольствием и гордостью, что вы – украинец!