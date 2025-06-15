Поэтому неудивительно, что вы можете употреблять отдельные слова, которые не присущи нашему языку. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, где они "затаились".

К теме Туда "пробрался" суржик: как нельзя называть бытовые приборы, которые есть у вас дома

Как правильно называть различные кухонные принадлежности

У сто девятой подборке расскажем, какие правильные названия употреблять относительно элементов, которыми вы пользуетесь ежедневно на своей кухне. При этом подскажем, какие слова надо забыть, чтобы не портить свою речь "мусором".

  • Посуда – посуд, начиння;
  • прибори – приладдя;
  • бутилка – пляшка;
  • стакан – склянка;

Если вы и найдете в словарях нашего языка "стакан", помните: оно калькированное, поэтому лучше говорить "склянка".

  • стікляний – скляний;
  • кружка – чашка, філіжанка, кухоль;


Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Вместо суржиковой "кружки" лучше скажите так:

  1. Чашка – небольшой сосуд (в основном с ушком), преимущественно из фарфора или фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки.
  2. Філіжанка – синоним "чашки". Это слово можно услышать на Галичине как диалектизм.
  3. Кухоль, кухлик – больший по размеру, преимущественно цилиндрической формы, короче, чем стакан с ручкой. Но кружка может быть не только стеклянной, но и металлической, керамической.

Языковеды советуют отдавать предпочтение именно слову "виделка", когда говорится об орудии для еды. Ведь слово "вилка" в этом случае является калькой с русского.

Интересно Не пододеяльник и одеяло: как правильно называть элементы постельного белья

  • кофейник, кавник;
  • кофемолка – млинок для кави;

Заметим, что слово "кофейник" фиксируют наши словари. Но языковеды называли его "искусственным" в украинском языке, ведь у нас нет "кофе", а есть "кава". Также стоит заменить и слово "кофемолка".

  • сахарница – сахарница;
  • солонка – сільниця;


Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Что интересно, недалеко от Львова есть населенный пункт "Солонка".

  • поднос – піднос, таця;
  • пробка до пляшки – корок;
  • салфетки – серветки;

Интересно! В украинских словарях вы найдете слово "піднос" как синоним к "таця". Все же современные языковеды советуют употреблять последнее. Такая же история и с "корком" и "серветкою".

  • тьорка – тертушка;
  • кувшин – глечик;
  • протвєнь – деко;
  • друшлаг – друшляк;
  • сковорідка, сковорода, пательня;


Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Если вам кажется, что в украинском языке нет слова "сковорідка" или "сковорода", а есть только "пательня", помните: нормативными являются все эти три слова. Вспоминайте при этом выдающегося украинского философа Григория Сковороду. Что интересно, "пательня" является диалектизмом.

Читайте Не "стульчик, шкаф и потолок": как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском

  • половник – ополоник, черпак;
  • досточка – дощечка;
  • трубочка – соломинка;


Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Что касается слова "трубочка", то его вы также найдете в словарях как синоним к "соломинке".

  • тряпка – ганчірка, шматка;
  • корзина – кошик;
  • мусорник – смітник;

Ранее мы также рассказывали, как правильно на украинском назвать части дома.