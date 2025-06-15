Поэтому неудивительно, что вы можете употреблять отдельные слова, которые не присущи нашему языку. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, где они "затаились".

К теме Туда "пробрался" суржик: как нельзя называть бытовые приборы, которые есть у вас дома

Как правильно называть различные кухонные принадлежности

У сто девятой подборке расскажем, какие правильные названия употреблять относительно элементов, которыми вы пользуетесь ежедневно на своей кухне. При этом подскажем, какие слова надо забыть, чтобы не портить свою речь "мусором".

Посуда – посуд, начиння;

прибори – приладдя;

бутилка – пляшка;

стакан – склянка;

Если вы и найдете в словарях нашего языка "стакан", помните: оно калькированное, поэтому лучше говорить "склянка".

стікляний – скляний;

кружка – чашка, філіжанка, кухоль;



Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Вместо суржиковой "кружки" лучше скажите так:

Чашка – небольшой сосуд (в основном с ушком), преимущественно из фарфора или фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки. Філіжанка – синоним "чашки". Это слово можно услышать на Галичине как диалектизм. Кухоль, кухлик – больший по размеру, преимущественно цилиндрической формы, короче, чем стакан с ручкой. Но кружка может быть не только стеклянной, но и металлической, керамической.

нож – ніж;

вилка – виделка;

Языковеды советуют отдавать предпочтение именно слову "виделка", когда говорится об орудии для еды. Ведь слово "вилка" в этом случае является калькой с русского.

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кофейник, кавник;

кофемолка – млинок для кави;

Заметим, что слово "кофейник" фиксируют наши словари. Но языковеды называли его "искусственным" в украинском языке, ведь у нас нет "кофе", а есть "кава". Также стоит заменить и слово "кофемолка".

сахарница – сахарница;

солонка – сільниця;



Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Что интересно, недалеко от Львова есть населенный пункт "Солонка".

поднос – піднос, таця;

пробка до пляшки – корок;

салфетки – серветки;

Интересно! В украинских словарях вы найдете слово "піднос" как синоним к "таця". Все же современные языковеды советуют употреблять последнее. Такая же история и с "корком" и "серветкою".

тьорка – тертушка;

кувшин – глечик;

протвєнь – деко;

друшлаг – друшляк;

сковорідка, сковорода, пательня;



Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Если вам кажется, что в украинском языке нет слова "сковорідка" или "сковорода", а есть только "пательня", помните: нормативными являются все эти три слова. Вспоминайте при этом выдающегося украинского философа Григория Сковороду. Что интересно, "пательня" является диалектизмом.

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половник – ополоник, черпак ;

досточка – дощечка;

трубочка – соломинка;



Как на украинском правильно называть элементы на кухне / Depositphotos

Что касается слова "трубочка", то его вы также найдете в словарях как синоним к "соломинке".

тряпка – ганчірка, шматка;

корзина – кошик;

мусорник – смітник;

Ранее мы также рассказывали, как правильно на украинском назвать части дома.