Те или иные элементы могут "искажать" несвойственными нашему языку словами. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как описать свой дом правильно.

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Как правильно на украинском назвать части и элементы дома

У девяносто седьмой подборке рассказываем, в частности, как не ошибиться в названиях элементов дома – собственного или многоквартирного – и его частей и комнат. В частности, подаем правильные варианты тех частей дома, которые там часто звучат ошибочно.

  • Дом – дім, будинок, оселя;
  • знімати квартиру – винаймати квартиру;
  • жила площа – житлова площа;
  • дома – вдома;
  • на дому – вдома;
  • угл – кут;
  • дверь – двері;
  • захлопувати двері – зачиняти двері;

Интересно! Не допускайте также пошмреной ошибки и не говорите, что "відкриваєте чи закриваєте двері". Ведь их надо "відчиняти і зачиняти".

  • форточка – кватирка;
  • окно – вікно;
  • підоконник – підвіконня, підвіконник;


Окно и дверь мы открываем / Depositphotos

Заметим при этом, что окно и форточку также "відчинять і зачиняють".

  • лєснічна площадка – сходовИй майданчик;
  • замочна скважина – замкОва щілина;

Здесь запомните правильное ударение: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик". А слово "щілина" подчеркивать можно двояко: и "щІлина", і "щілИна".

Обратите внимание! Дверь вы "відчиняєте", а вот замок или ключом ту же дверь вы "відмикаєте".

  • ступєньки – сходи;
  • лєсніца – сходи;


Как сказать по-украински "лесничная площадка" и "лесница" / dom

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Что интересно, в украинском языке слово "лесница" имеет несколько соответствий:

  1. сходи – если говорите о сооружении, приспособление из горизонтальных выступов или ступеней, на которые ступают, поднимаясь куда-либо или спускаясь откуда-то;
  2. східці – то же, что лестница;
  3. драбина – устройство из двух продольных жердей, частей веревки и т.п., скрепленных рядом поперечин, что используется для поднимания или спускания куда-либо.

Также не забудьте правильно называть отдельные комнаты в доме или его части.

  • прихожа – передпокій;
  • гостінна – вітальня;
  • ванная – ванна кімната;
  • роздягалка – роздягальна;
  • столова – їдальня;
  • чердак – горище;
  • криша – дах;
  • кладовка – комора.

Любите украинский язык и совершенствуйте его!