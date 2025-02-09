Те или иные элементы могут "искажать" несвойственными нашему языку словами. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как описать свой дом правильно.
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Как правильно на украинском назвать части и элементы дома
У девяносто седьмой подборке рассказываем, в частности, как не ошибиться в названиях элементов дома – собственного или многоквартирного – и его частей и комнат. В частности, подаем правильные варианты тех частей дома, которые там часто звучат ошибочно.
- Дом – дім, будинок, оселя;
- знімати квартиру – винаймати квартиру;
- жила площа – житлова площа;
- дома – вдома;
- на дому – вдома;
- угл – кут;
- дверь – двері;
- захлопувати двері – зачиняти двері;
Интересно! Не допускайте также пошмреной ошибки и не говорите, что "відкриваєте чи закриваєте двері". Ведь их надо "відчиняти і зачиняти".
- форточка – кватирка;
- окно – вікно;
- підоконник – підвіконня, підвіконник;
Окно и дверь мы открываем / Depositphotos
Заметим при этом, что окно и форточку также "відчинять і зачиняють".
- лєснічна площадка – сходовИй майданчик;
- замочна скважина – замкОва щілина;
Здесь запомните правильное ударение: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик". А слово "щілина" подчеркивать можно двояко: и "щІлина", і "щілИна".
Обратите внимание! Дверь вы "відчиняєте", а вот замок или ключом ту же дверь вы "відмикаєте".
- ступєньки – сходи;
- лєсніца – сходи;
Как сказать по-украински "лесничная площадка" и "лесница" / dom
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Что интересно, в украинском языке слово "лесница" имеет несколько соответствий:
- сходи – если говорите о сооружении, приспособление из горизонтальных выступов или ступеней, на которые ступают, поднимаясь куда-либо или спускаясь откуда-то;
- східці – то же, что лестница;
- драбина – устройство из двух продольных жердей, частей веревки и т.п., скрепленных рядом поперечин, что используется для поднимания или спускания куда-либо.
Также не забудьте правильно называть отдельные комнаты в доме или его части.
- прихожа – передпокій;
- гостінна – вітальня;
- ванная – ванна кімната;
- роздягалка – роздягальна;
- столова – їдальня;
- чердак – горище;
- криша – дах;
- кладовка – комора.
Любите украинский язык и совершенствуйте его!