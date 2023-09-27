В украинском языке немало красивых соответствий. Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал в эфире "Завтрака с 1+1", как обогатить свой словарный запас.

Смотрите также Каким красноречивым украинским ответчиком заменить "будь он нелад"

Как сказать на украинском "лесничная площадка" и "замочная скважина"

Языковед отметил: не раз слышал, как говорят: "Подожди меня на лесничной площадке". Но это суржик.

Не употребляйте выражение "лесничная площадка". Правильно назвать эту часть общего коридора "сходовИй майданчик" (укр.). "Обратите внимание, не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.



Как правильно на украинском "лесничная площадка" / скриншот видео

Также он попросил украинцев не использовать словосочетание "замочная скважина".

Правильно будет "замкОва щілина" (укр.),

– добавил учитель.

И уточнил, что слово "щілина" (укр.) подчеркивать можно двояко: и "щІлина", и "щілИна" (укр.).



Как правильно на украинском "замочная скважина" / скриншот видео