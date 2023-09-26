Лучше искать интересные и меткие соответствия в соловьиной. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал несколько подобных фраз.

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Каким красноречивым украинским ответчиком заменить "будь он нелад"

Учитель отметил: сегодня будем обогащать себя точными народными изречениями. И добавил, что почему-то пословицы и поговорки в большинстве своем обозначают отрицательные или забавные черты человека, странное поведение.

При этом Авраменко заметил: часто слышит, как украинцы употребляют русское выражение "будь оно неладно".

Запомните украинский эквивалент – "хай йому грець",

– акцентировал языковед.



Как по-украински сказать "будь он неладен" / видео скриншот

Как по-украински сказать "голь на выдумки хитра"

Также учитель ответил на вопросы читателей и подсказал, как по-украински сказать "голь на выдумки хитрая". По-украински звучит "пішла голота на вигадки".



Как по-украински сказать "голь на выдумки хитра" / видео скриншот