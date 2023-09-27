В українській мові є чимало красивих відповідників. Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", як збагатити свій словниковий запас.

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Як сказати українською "лєснічна площадка" і "замочна скважина"

Мовознавець зазначив: не раз чув, як кажуть: "Зачекай мене на лєснічній площадці". Але це суржик.

Не вживайте вислів "лєснічна площадка". Правильно назвати цю частину загального коридору "сходовИй майданчик". "Зверніть увагу, не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик",

– наголосив Авраменко.



Як правильно українською "лєснічна площадка" / скриншот відео

Також він попросив українців не вживати словосполучення "замочна скважина".

Правильно буде "замкОва щілина,"

– додав вчитель.

І уточнив, що слово "щілина" наголошувати можна двояко: і "щІлина", і "щілИна".



Як правильно українською "замочна скважина" / скриншот відео