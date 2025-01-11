Но когда рассказываете обо всех этих зимних прихотях, делайте это на правильном украинском. І 24 Канал в рамках рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно рассказать на украинском о зиме

У девяносто третьей подборке назовем самые популярные зимние слова и выражения, в которых вы можете делать ошибки. При этом предложим правильные варианты.

Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;

И это далеко не все украинские соответствия, которые вы можете употреблять, когда рассказываете о сильном ветре со снегом. Больше интересных синонимов можно найти здесь. И еще раз убедиться в том, какой богатый украинский язык.

каток і ковзанка;

коньки – ковзани;

льод – лід;

голольод – ожеледь, ожеледиця;

Интересно! "О́желедь" – это плотный слой льда, который покрывает стволы и ветви деревьев, провода, а "ожеле́диця" – тонкий слой льда на поверхности земли, дороге.

поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;

сосулька – бурулька;

приморозки і заморозки;



Какие зимние слова вы употребляете неправильно / фото 24 Канала

Языковеды советуют различать значение этих слов. Если хотите рассказать о небольших весенних и осенних морозах, что бывают на рассвете или ночью, помните: первое происходит от примораживать (слегка повреждать морозом); а второе – от замораживать (очень охлаждать, доводить до замерзания).

зімній – зимовий, але зимний у значенні "холодний".

похолодало – похолодніло;

Новий год – Новий рік;

таяти – танути;

пасмурно – похмуро.

Говорите на грамотном украинском языке!