К примеру, у слова "завірюха" их аж 40. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Движение "За язык" вам их подскажет.

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Как назвать "метель" красиво на украинском

Поэтому сильный ветер со снегом не стоит называть суржиковым "метель". Лучше употребляйте эти 40 красивых синонимов, которые демонстрируют богатство украинского языка.

Выбирайте синоним из этого перечня и удивляйте других своим богатым языком.

Хуртовина

Метелиця

Віхола

Заметіль

Хуга

Завія

Сніговій

Сніжниця

Хуговій

Хвища

Хугавиця

Хурделиця

Хурделя

Хурдига

Хуртеча

Сніговиця

Віхало

Заві́йниця

Заметільниця

Замета

Завія

Заметь

Кушпела

Кура

Метіль

Фуга

Фурделиця

Хвижа

Хиза

Охиза

Шаруга

Крутія

Сніговійниця

Снігокрутниця

Буран

Пурга

Юга

Буря

Чвара

Вітряниця

Если же хорошо поискать среди диалектизмов, то найдется еще не один красивый синоним к метели.



Как назвать "метель" на украинском / Движение "За мову"

Если же вы думаете, что отдельные из этих слов не приобрели популярности, то вот вам пример вихры. Как доказательство, что эти слова, по крайней мере отдельные, звучали и звучат в песнях украинских артистов. В частности, в исполнении легендарного Назария Яремчука. И не только.

Назарий Яремчук "Віхола": видео