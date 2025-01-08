Хотя прожил Симоненко всего 28 лет, эссеист Евгений Сверстюк заявил, что этот поэт принадлежит к тем, чью биографию надо учить как часть истории нашего государства. 24 Канал по случаю дня рождения поэта расскажет, какие сокровища содержит его творчество.
Смотрите также Мерва, жорства, линва, шерхлый: какими интересными словами изобилуют стихи Василия Стуса
Произведения Симоненко – это жизнь украинского народа
Уроженец Полтавщины стал одним из самых мощных борцов за Украину среди представителей украинской литературы. А его стихи – истоком украинского движения сопротивления 1960 – 70 – х годов. Симоненко писал сатиру на советскую систему.
Поэт и учитель украинского языка и литературы Николай Сом заявил: произведения Симоненко – это жизнь украинского народа. Симоненко – это действительно национальный поэт.
В 1962 году поэта жестоко избили работники милиции. Рак почек и побои милиционеров привели к преждевременной смерти Симоненко в следующем году.
В 1965 году Василия Симоненко выдвинули на Шевченковскую премию. Но получил он ее только через 30 лет – посмертно.
Читайте "Народ мой есть! Народ мой всегда будет!": лучшие цитаты поэта Василия Симоненко
Какие интересные слова содержат стихи Василия Симоненко
В поэзии и произведениях Симоненко – любовь к Родине, украинскому народу и любимой женщины. А также – немало интересных слов, которые стоит вкрапить в свою речь. В частности, таких:
- зажинок – начало, первый день жатвы;
- жага – большое, безудержное желание чего-либо (перен.);
- лан – безлесная равнина, ровный, широкий простор; поле;
- байдикувати – ничего не делать, ничем не заниматься;
- пощезнути – исчезнуть, исчезнуть;
- блискавиця – молния;
- гримотіти – греметь;
- розпука – безнадежность, отчаяние;
- досада – чувство недовольства, горечи, вызванное чем-либо;
- марево – зрительное явление в атмосфере, при котором у горизонта появляются мнимые изображения наземных предметов или участков неба; мираж;
- смеркання – полумрак, который наступает после захода солнца; сумерки;
- тріпотіти– часто, мелко колебаться, дрожать;
- герць – Бой, борьба между противниками; поединок;
- острог – тюрьма, тюрьма;
- в'язкий – клейкий, тягучий;
- трепетний – трепетный.