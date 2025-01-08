Хотя прожил Симоненко всего 28 лет, эссеист Евгений Сверстюк заявил, что этот поэт принадлежит к тем, чью биографию надо учить как часть истории нашего государства. 24 Канал по случаю дня рождения поэта расскажет, какие сокровища содержит его творчество.

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Произведения Симоненко – это жизнь украинского народа

Уроженец Полтавщины стал одним из самых мощных борцов за Украину среди представителей украинской литературы. А его стихи – истоком украинского движения сопротивления 1960 – 70 – х годов. Симоненко писал сатиру на советскую систему.

Поэт и учитель украинского языка и литературы Николай Сом заявил: произведения Симоненко – это жизнь украинского народа. Симоненко – это действительно национальный поэт.

В 1962 году поэта жестоко избили работники милиции. Рак почек и побои милиционеров привели к преждевременной смерти Симоненко в следующем году.

В 1965 году Василия Симоненко выдвинули на Шевченковскую премию. Но получил он ее только через 30 лет – посмертно.

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Какие интересные слова содержат стихи Василия Симоненко

В поэзии и произведениях Симоненко – любовь к Родине, украинскому народу и любимой женщины. А также – немало интересных слов, которые стоит вкрапить в свою речь. В частности, таких: