Хоча прожив Симоненко лише 28 років, есеїст Євген Сверстюк заявив, що цей поет належить до тих, чию біографію треба вчити як частину історії нашої держави. 24 Канал з нагоди уродин поета розповість, які скарби містить його творчість.

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Твори Симоненка – це життя українського народу

Уродженець Полтавщини став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури. А його вірші – витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Симоненко писав сатиру на радянську систему.

Поет і вчитель української мови та літератури Микола Сом заявив: твори Симоненка – це життя українського народу. Симоненко – це справді національний поет.

1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Рак нирок та побої міліціонерів призвели до передчасної смерті Симоненка наступного року.

1965 року Василя Симоненка висунули на Шевченківську премію. Але отримав він її аж через 30 років – посмертно.

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Які цікаві слова містять вірші Василя Симоненка

У поезії та творах Симоненка – любов до Батьківщини, українського народу та коханої жінки. А також – чимало цікавих слів, які варто вкрапити у своє мовлення. Зокрема, таких: