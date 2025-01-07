Этим наш язык еще раз подчеркивает свою уникальность и опровергает мифы россиян о "наречии". І 24 Канал в очередной раз приведет пример богатства нашего языка.
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Как красиво и разнообразно назвать горизонт
Тренер по речи Виктория Хмельницкая рассказала, как можно смело утереть нос россиянам с их пропагандой благодаря одному слову. И сделала это на примере слова "горизонт". Так в очередной раз продемонстрировала, насколько богатым и благозвучным является украинский язык. В отличие от языка русского, в частности.
В русском языке воображаемую линию касания небосвода и земной поверхности называют горизонтом. А в нашем языке есть еще и такие красивые слова для его обозначения:
- обрій;
- виднокрУг;
- небозвІд;
- небосхил;
- крайнебо;
- круговид;
- кругозір;
- кругогляд;
- видноколо;
- виднокрай;
- небокрай;
- овид.
Как красиво на украинском назвать "горизонт": видео
Так Хмельницкая на примере одного слова убеждает, что украинский язык богатейший.
Как на украинском назвать горизонт / Ukr-mova.in.ua
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