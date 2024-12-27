Формируйте свою кулинарную записную книжку на украинском, а в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает узнать, как на украинском называть селедку.

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Почему не "соледка"

Блюда из этой рыбы хорошо нравятся украинцам – форшмак, салаты, бутерброды или просто соленая, к картошке. Но обозначаем ее русизмом сільодка, сельдь или селедка. В украинском языке есть свое название – "оселедець". Можем услышать и диалектические названия – "воселедець" или "госеледец".

Соленая сельдь / Freepik

Что за рыба сельдь К этому роду относится более 60 видов рыб, распространенных в морях умеренного и жаркого, а отчасти и холодного пояса. Некоторые виды сугубо морские и никогда не выходят в пресные воды, другие относятся к проходным рыбам и для нереста входят в реки. Мы потребляем атлантическую или балтийскую сельдь. А в Украине есть свой вид – дунайская сельдь, и ряд блюд из нее – свежей и соленой.

Сельдь называют "серебром морей" и существует легенда у народов Скандинавии, что сельдь – это частичка северного сияния, упавшая в море.

Эта рыба является ценным пищевым продуктом, спасавшим от голода народы Скандинавии. В Норвегии празднуют День сельди, а голландскому рыбаку Виллему Якубу Бойкельзоону, который догадался вырезать ей жабры перед солением, чтобы рыба не горчила, поставили памятник.

А в городе Вилково Одесской области тоже есть памятник дунайке – дунайской сельди, а в каждом ресторанчике – с десяток блюд из этой рыбы.

Памятник рыбаку / фото с ресурса https://uainfo.org/

Чтобы не путаться с названием рыбы и окончательно ее называть на украинском, выработайте ассоциацию с казацкой прической – длинным чубом на бритой голове, которую называли "оселедець", но никогда "селедка".

Голландские врачи советуют в зимнее время как можно чаще есть сельдь. Они убеждены: эта простая рыбка содержит вещества, помогающие человеку оставаться бодрым и здоровым. Смакуйте рыбу и называйте ее по-украински.