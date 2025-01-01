В частности, стоит изучать интересные старинные словечки. 24 Канал со ссылкой на "Освиторию" подскажет несколько таких вкусных слов на каждый день.

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Какие интересные слова стоит запомнить

Если вы хотите оригинально рассказать о чем-то вкусном, можете смело употреблять такие истинно украинские слова:

Кремзлики – деруны;

Сирівець – хлебный квас хлебный квас;

Студенець – холодец;

Бабка – запеканка (преимущественно из круп или творога);

Вертун – штрудель;

Садовина – фрукты;

Городина – овощи;

Готовизна – запасы продуктов.

Заметим, эти слова могут иметь и другие значения.

Интересно! Украинский язык в прошлом веке претерпел значительные трансформации под давлением русского. Немало слов приспешники советской власти вычеркнули из словарей и запретили. Поэтому предлагаем еще 5 колоритных, но забытых украинских слов.

Также предлагаем такие необычные детские слова:

Писклятко – маленький ребенок;

Витребеньки – прихоти, прихоти;

Баляндраси – пустые и веселые разговоры о чем-то незначительном;

Чеберяти – быстро двигать ногами;

По грі – игра закончилась;

Назвисько – кличка.

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