В частности, стоит изучать интересные старинные словечки. 24 Канал со ссылкой на "Освиторию" подскажет несколько таких вкусных слов на каждый день.
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Какие интересные слова стоит запомнить
Если вы хотите оригинально рассказать о чем-то вкусном, можете смело употреблять такие истинно украинские слова:
- Кремзлики – деруны;
- Сирівець – хлебный квас хлебный квас;
- Студенець – холодец;
- Бабка – запеканка (преимущественно из круп или творога);
- Вертун – штрудель;
- Садовина – фрукты;
- Городина – овощи;
- Готовизна – запасы продуктов.
Заметим, эти слова могут иметь и другие значения.
Интересно! Украинский язык в прошлом веке претерпел значительные трансформации под давлением русского. Немало слов приспешники советской власти вычеркнули из словарей и запретили. Поэтому предлагаем еще 5 колоритных, но забытых украинских слов.
Также предлагаем такие необычные детские слова:
- Писклятко – маленький ребенок;
- Витребеньки – прихоти, прихоти;
- Баляндраси – пустые и веселые разговоры о чем-то незначительном;
- Чеберяти – быстро двигать ногами;
- По грі – игра закончилась;
- Назвисько – кличка.
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