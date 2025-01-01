Зокрема, варто вивчати цікаві старовинні словечка. 24 Канал з посиланням на "Освіторію" підкаже декілька таких смачних слів на щодень.

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Які цікаві слова варто запам'ятати

Якщо ви хочете оригінально розповісти про щось смачне, можете сміливо вживати такі питомі українські слова:

  • Кремзлики – деруни;
  • Сирівець – хлібний квас;
  • Студенець – холодець;
  • Бабка – запіканка (переважно з круп або сиру);
  • Вертун – штрудель;
  • Садовина – фрукти;
  • Городина – овочі;
  • Готовизна – запаси харчів.

Зауважимо, ці слова можуть мати й інші значення.

Цікаво! Українська мова у минулому сторіччі зазнала значних трансформацій під тиском російської. Чимало слів посіпаки радянської влади викреслили зі словників та заборонили. Тож пропонуємо ще 5 колоритних, але забутих українських слів.

Також пропонуємо такі незвичні дитячі слова:

  • Писклятко – маленька дитина;
  • Витребеньки – примхи, забаганки;
  • Баляндраси – пусті та веселі розмови про щось незначне;
  • Чеберяти – швидко рухати ногами;
  • По грі – гра закінчилась;
  • Назвисько – кличка.

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