Зокрема, вкраплювати у нього фразеологізми. 24 Канал розповідає, які красиві можна обрати.
Дивіться також 5 колоритних українських словечок, які збивають з пантелику іноземця
Якими фразеологізмами прикрасити своє мовлення
Фразеологізми – це стійкі сполучення слів, що відрізняються і від слова, і від словосполучення. Їх не створюють кожного разу, а відтворюють із мовного запасу.
Мовознавці наголошують: фразеологізми прикрашають ваше мовлення і демонструють ерудованість.
Вони не мають правил, їх можна вивчити лише один за одним, у буденному житті ми користуємося ними, навіть не замислюючись.
Фразеологізми прикрашають наше мовлення / Фото Freepik
Тож пропонуємо вам 7 цікавих стійких висловів
- Не відривати очей – весь час, уважно, пильно дивитися на кого-, що-небудь, стежити за ким або чимсь; милуватися ким-, чим-небудь.
- Руки не доходять – хто-небудь не може займатися чимсь, робити щось, переважно через велику зайнятість, брак часу.
- Співати дифірамби – захвалювати кого-небудь; вихваляти щось.
- Хоч з лиця воду пий – дуже гарний, вродливий.
- Як у воду дивитися – безпідставно передбачати що-небудь, пророкувати.
- Мов на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій після страждань, переживань, фізичних мук.
- За милу душу – охоче, з дуже великим задоволенням.