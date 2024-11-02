Зокрема, вкраплювати у нього фразеологізми. 24 Канал розповідає, які красиві можна обрати.

Дивіться також 5 колоритних українських словечок, які збивають з пантелику іноземця

Якими фразеологізмами прикрасити своє мовлення

Фразеологізми – це стійкі сполучення слів, що відрізняються і від слова, і від словосполучення. Їх не створюють кожного разу, а відтворюють із мовного запасу.

Мовознавці наголошують: фразеологізми прикрашають ваше мовлення і демонструють ерудованість.

Вони не мають правил, їх можна вивчити лише один за одним, у буденному житті ми користуємося ними, навіть не замислюючись.



Фразеологізми прикрашають наше мовлення / Фото Freepik

Тож пропонуємо вам 7 цікавих стійких висловів