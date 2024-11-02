В частности, вкраплять в него фразеологизмы. 24 Канал рассказывает, какие красивые можно выбрать.

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Какими фразеологизмами украсить свою речь

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, отличающиеся и от слова, и от словосочетания. Их не создают каждый раз, а воспроизводят из языкового запаса.

Языковеды отмечают: фразеологизмы украшают вашу речь и демонстрируют эрудированность.

Они не имеют правил, их можно изучить только один за другим, в повседневной жизни мы пользуемся ими, даже не задумываясь.



Фразеологизмы украшают нашу речь / Фото Freepik

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