"Мовні паролі" чи "мовні маркери" завжди виділяли певну етнічну групу, а в часи війни допомагали розуміти де "свій" і "чужий". Про цікаві українські слова, які виділяють українців, сьогодні поговоримо на Освіта 24.

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Ці слова під силу лише українцям

В арсеналі української мови є чимало унікальних слів із фонетичними особливостями на які ми, як носії, не зважаємо. Вимова формується у нас з дитинства та в зростанні у певному мовному середовищі й має назву шиболет. Саме тому, при вивченні іноземної мови у нас з'являється акцент.

Що таке шиболет Мовна особливість, за якою можна впізнати групу людей, зокрема, етнічну. Своєрідний "мовний пароль", який виділяє носія мови від людини, для якої ця мова – нерідна.

Про "мовні паролі" з м'якою "ц" уже знає увесь світ, вони стали сюжетом не одного відеоролика. А ще – стали нездоланною мовною перешкодою для росіян.

Підступна м'яка "ц" для іноземців: дивіться відео

Але є й інші "смачні" маловживані, притаманній нашій мові слова, використання яких збагатить мовлення, а значення розширить кругозір.

Світлиця – теж саме, що сьогодні називаємо вітальня. А ще тлумачиться як кімната; невелика кімната у верхній частині будинку; парадна кімната в будинку; головна кімната української оселі.

Нісенітниця – щось безглузде, нерозумне, без усякого змісту; те саме, що дурниця.

Пуцьвірінок – безпере пташеня, а ще так називають маленьку дитину.

Кмітливий – здатний добре й швидко міркувати, розмірковувати; тямущий.

Непереливки – неприємності. Так кажуть про людину, яка потрапила у халепу, коли їй важко чи скрутно.

Урізноманітьте своє мовлення цікавими словами!