У рубриці "Говоримо правильно українською!" розглянемо рекомендації мовознавців як правильно вживати слова "внучка" чи "онучка", більше читайте на Освіта 24.

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То як правильно "онучка" чи "внучка"

Словники сучасної української мови, радять обидва варіанти написання і вимови. Слова є правильними та допустимими в літературній мові, а частіші варіанти вживання залежать від регіону України.

Хто такі онуки Онук/онучка, внук/внучка – син/дочка сина або дочки, двоюрідний онук/онучка – син племінника або племінниці. Вони є нащадками у третьому поколінні бабусі і дідуся.

Так, українське "внук" походить від праслов’янського слова vъnukъ. В українській мові, відбувається чергування префіксів у-в-о задля милозвучності, де у-о зазвичай вживаємо на початку речення та після приголосного, а в – після голосного звука.

Отже, варіанти: внук/внучка, онук/онучка є абсолютно правильними! Можемо зустріти й такий варіант – унук/унучка.

А ось єдиною правильною формою для четвертого покоління у родині є слово правнуки.

У законодавстві України, зокрема у Цивільному і Сімейному кодексах України, використовуються терміни внук/внучка/внуки.

Цікаво! 7 вересня відзначається День онуків! Його започаткували в Нідерландах, де його відзначають уже кілька десятиліть. Свято швидко поширилося у всьому світі, зокрема і в Україні. Гарна нагода зустрітися у родинному колі!

В українській мові є і зменшено-пестлива форма слова:

"внучок", "онучок", "унучок", "унучечок";

"онучечка", "онученька", "внучечка" чи "унучечка";

"онучатко", "внученя".

У множині, коли таких родичів декілька, можемо сказати –"внучата" чи "онучата".

Важливо! Наголос у цих словах завжди на літеру "У" – внУчка/онУчка!

Онучата! / Ілюстративне фото

Як звучить в літературі