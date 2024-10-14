В рубрике "Говорим правильно на украинском!" рассмотрим рекомендации языковедов как правильно употреблять слова "внучка" или "онучка", больше читайте на Образование 24.

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Так как правильно "внучка" или "онучка"

Словари современного украинского языка, советуют оба варианта написания и произношения. Слова являются правильными и допустимыми в литературном языке, а более частые варианты употребления зависят от региона Украины.

Кто такие внуки Внук/внучка, онук/онучка – сын/дочь сына или дочери, двоюродный внук/внучка – сын племянника или племянницы. Они являются потомками в третьем поколении бабушки и дедушки.

Так, украинское "внук" происходит от праславянского слова vъnukъ. В украинском языке, происходит чередование префиксов у-в-в-о для благозвучности, где у-о обычно употребляем в начале предложения и после согласного, а в – после гласного звука.

Итак, варианты: внук/внучка, онук/онучка – абсолютно правильные! Можем встретить и такой вариант – унук/унучка.

А вот единственной правильной формой для четвертого поколения в семье является слово правнуки.

В законодательстве Украины, в частности в Гражданском и Семейном кодексах Украины, используются термины внук/внучка/внуки.

Интересно! 7 сентября отмечается День внуков! Его начали в Нидерландах, где его отмечают уже несколько десятилетий. Праздник быстро распространился во всем мире, в том числе и в Украине. Хорошая возможность встретиться в семейном кругу!

В украинском языке есть и уменьшительно-ласкательная форма слова:

"внучок", "онучок", "унучок", "унучечок";

"онучечка", "онученька", "внучечка" или "внучка";

"онучатко", "внучек".

Во множественном числе, когда таких родственников несколько, можем сказать –"внучата" или "онучата".

Важно! Ударение в этих словах всегда на букву "У" – внУчка/онУчка!

Внучата! / Иллюстративное фото

Как звучит в литературе