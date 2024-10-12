Головне – робити це грамотно і не припускатися мовних помилок. Як правильно привітатися українською, розповість Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".
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Як правильно вітатися українською
У вісімдесят п'ятій добірці підкажемо, які форми вітань ви можете чути і вживати. Зокрема, уточнимо, у яких випадках вони доречні. А також наведемо приклади суржикових вітань, які ви маєте викинути зі свого мовлення та замінити красивими і правильними українськими відповідниками.
Цікаво! Вітання – жест, словосполучення або інший ритуал для вступу у контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє ставлення до того, кого вітають. Форми вітання залежать від культури, часу, традицій. Вітання може бути як усним, так і письмовим.
Зауважимо також, що вітання бувають як формальні, так і неформальні. Формальні здебільшого вживають, коли не знають співрозмовника, чи спілкуються у межах офіційно-ділового стилю, до прикладу. Неформальні вітання вживають у колі друзів чи рідних.
Але для початку запам'ятайте, які суржикові вітання треба забути і як їх замінити:
- прівєт – привіт;
- здрастє – вітаю;
- як дєла? – як справи? як поживаєте?
- какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
- здаров – привіт, вітаю;
- яка встрєча – яка зустріч;
- здраствуйтє – здрастуйте.
Які формальні форми вітань можна вживати
- Добрий день! (не Доброго дня!).
- Добридень!
- Мої вітання!
- Радий вітати Вас!
- Бажаю доброго дня!
- Бажаю доброго вечора!
- Радий вас бачити!
- Вітаю!
- Ласкаво просимо!
- Доброго ранку!
- Добрий вечір!
- Добривечір!
- Моє шанування!
- Доброї ночі!
- Доброго здоров'я.
- Здрастуйте.
Як красиво привітатися українською / Freepik
Які бувають неформальні вітання
- Привіт!
- Здоров був!
- Здоровенькі були!
- Доброго здоров'я!
- Доброго здоров'ячка!
- Здоров!
Які є релігійні та патріотичні привітання
Також можна вживати і релігійні привітання. І навіть патріотичні. Зокрема такі!
- Слава Ісусу Христу!
- Слава Йсу!
- Слава навіки Богу!
- Слава навіки!
- Слава навіки Богу святому!
- Слава Україні!
- Героям Слава!
Ще більше цікавих та колоритних форм вітань можна знайти у діалектах. Наприклад, замість "Як справи?" сказати "Як ся маєте?".
Зверніть увагу! Мовознавець Олександр Авраменко зазначив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!". Чому? Така мовна традиція. Він також зауважив, що українці можуть вживати вислів "Доброї доби!". Але не варто – це мовний покруч.