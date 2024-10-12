Головне – робити це грамотно і не припускатися мовних помилок. Як правильно привітатися українською, розповість Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як правильно вітатися українською

У вісімдесят п'ятій добірці підкажемо, які форми вітань ви можете чути і вживати. Зокрема, уточнимо, у яких випадках вони доречні. А також наведемо приклади суржикових вітань, які ви маєте викинути зі свого мовлення та замінити красивими і правильними українськими відповідниками.

Цікаво! Вітання – жест, словосполучення або інший ритуал для вступу у контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє ставлення до того, кого вітають. Форми вітання залежать від культури, часу, традицій. Вітання може бути як усним, так і письмовим.

Зауважимо також, що вітання бувають як формальні, так і неформальні. Формальні здебільшого вживають, коли не знають співрозмовника, чи спілкуються у межах офіційно-ділового стилю, до прикладу. Неформальні вітання вживають у колі друзів чи рідних.

Але для початку запам'ятайте, які суржикові вітання треба забути і як їх замінити:

прівєт – привіт;

здрастє – вітаю;

як дєла? – як справи? як поживаєте?

какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;

здаров – привіт, вітаю;

яка встрєча – яка зустріч;

здраствуйтє – здрастуйте.

Які формальні форми вітань можна вживати

Добрий день! (не Доброго дня!).

Добридень!

Мої вітання!

Радий вітати Вас!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Радий вас бачити!

Вітаю!

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Добрий вечір!

Добривечір!

Моє шанування!

Доброї ночі!

Доброго здоров'я.

Здрастуйте.



Як красиво привітатися українською / Freepik

Які бувають неформальні вітання

Привіт!

Здоров був!

Здоровенькі були!

Доброго здоров'я!

Доброго здоров'ячка!

Здоров!

Які є релігійні та патріотичні привітання

Також можна вживати і релігійні привітання. І навіть патріотичні. Зокрема такі!

Слава Ісусу Христу!

Слава Йсу!

Слава навіки Богу!

Слава навіки!

Слава навіки Богу святому!

Слава Україні!

Героям Слава!

Ще більше цікавих та колоритних форм вітань можна знайти у діалектах. Наприклад, замість "Як справи?" сказати "Як ся маєте?".

Зверніть увагу! Мовознавець Олександр Авраменко зазначив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!". Чому? Така мовна традиція. Він також зауважив, що українці можуть вживати вислів "Доброї доби!". Але не варто – це мовний покруч.