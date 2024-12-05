Тож 24 Канал з нагоди свята у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як правильно розповісти українською про отримані дарунки. А також підкаже, які суржикові слова вживати не варто.

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Як правильно українською розповісти про свято Миколая

У дев'яностій добірці також нагадаємо вам, чому до українських діток у жодному разі не приходить Дід Мороз.

Дід Мороз – Святий Миколай;

Пам'ятайте! Подарунки малечі в Україні приносить Святий Миколай. Він був реальною людиною і за життя творив багато добра. Тому його й називають Святим. Натомість Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав'язаний у радянські часи до Нового року.



В Україні ходить Святий Миколай, а не Дід Мороз / колаж 24 Каналу

На свято Миколая усі чемні діти отримують різноманітні подарунки: цукерки, іграшки, зокрема ляльки та машинки.

празнік – свято, празник;

подарки – подарунки;

Цікаво! В українській мові немає слова "празнІк", але є гарне розмовне слово "прАзник".

ігрушка – іграшка;

конфєти – цукерки;

кукла – лялька;



Діти в Україні отримують подарунки, а не "подарки" / "Джерела Трускавця"

Якщо ж дитина була нечемна, то батьки попереджають: Миколай може до неї не прийти. Тоді доведеться бути чемним весь наступний рік і чекати подарунків вже у 2025 році.

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ісправити – виправити;

ждати і чекати;

год – рік;

остатись – залишитись;

прийдеться – доведеться;

Цікаво! В українській мові є слово "ждати" як синонім до "чекати". Тож суржиковим його вважати не варто.

Однак Миколай пам'ятає про всіх діток і навіть у складний для нашої країни час, обов'язково прийде до кожної дитини і принесе якийсь дар.

помнити – пам'ятати;

обізатєльно – обов'язково;

напоміняніє – нагадування;

Недаремно день Святого Миколая також є для нас нагадуванням, що це свято – не лише можливість отримання подарунків, а й час для добрих справ та милосердя.