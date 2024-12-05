Поэтому 24 Канал по случаю праздника в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно рассказать на украинском о полученных подарках. А также подскажет, какие суржиковые слова употреблять не стоит.

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Как правильно на украинском рассказать о празднике Николая

У девяностой подборке также напомним вам, почему к украинским деткам ни в коем случае не приходит Дед Мороз.

  • Дід Мороз – Святий Миколай;

Помните! Подарки малышам в Украине приносит Святой Николай. Он был реальным человеком и при жизни творил много добра. Поэтому его и называют Святым. Зато Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена к Новому году.


В Украине ходит Святой Николай, а не Дед Мороз / коллаж 24 Канала

На праздник Николая все вежливые дети получают разнообразные подарки: конфеты, игрушки, в частности куклы и машинки.

  • празнік – свято, празник;
  • подарки – подарунки;

Интересно! В украинском языке нет слова "празнік", но есть хорошее разговорное слово "прАзник".

  • ігрушка – іграшка;
  • конфєти – цукерки;
  • кукла – лялька;


Дети в Украине получают подарки, а не "подарки" / "Джерела Трускавца"

Если же ребенок был непослушный, то родители предупреждают: Николай может к нему не прийти. Тогда придется быть вежливым весь следующий год и ждать подарков уже в 2025 году.

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  • ісправити – виправити;
  • ждати і чекати;
  • год – рік;
  • остатись – залишитись;
  • прийдеться – доведеться;

Интересно! В украинском языке есть слово "ждати" как синоним к "чекати". Поэтому суржиковым его считать не стоит.

Однако Николай помнит обо всех детях и даже в сложное для нашей страны время, обязательно придет к каждому ребенку и принесет какой-то дар.

  • помнити – пам'ятати;
  • обізатєльно – обов'язково;
  • напоміняніє – нагадування;

Недаром день Святого Николая также является для нас напоминанием, что этот праздник – не только возможность получения подарков, но и время для добрых дел и милосердия.