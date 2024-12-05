Поэтому 24 Канал по случаю праздника в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно рассказать на украинском о полученных подарках. А также подскажет, какие суржиковые слова употреблять не стоит.

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Как правильно на украинском рассказать о празднике Николая

У девяностой подборке также напомним вам, почему к украинским деткам ни в коем случае не приходит Дед Мороз.

Дід Мороз – Святий Миколай;

Помните! Подарки малышам в Украине приносит Святой Николай. Он был реальным человеком и при жизни творил много добра. Поэтому его и называют Святым. Зато Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена к Новому году.



В Украине ходит Святой Николай, а не Дед Мороз / коллаж 24 Канала

На праздник Николая все вежливые дети получают разнообразные подарки: конфеты, игрушки, в частности куклы и машинки.

празнік – свято, празник;

подарки – подарунки;

Интересно! В украинском языке нет слова "празнік", но есть хорошее разговорное слово "прАзник".

ігрушка – іграшка;

конфєти – цукерки;

кукла – лялька;



Дети в Украине получают подарки, а не "подарки" / "Джерела Трускавца"

Если же ребенок был непослушный, то родители предупреждают: Николай может к нему не прийти. Тогда придется быть вежливым весь следующий год и ждать подарков уже в 2025 году.

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ісправити – виправити;

ждати і чекати;

год – рік;

остатись – залишитись;

прийдеться – доведеться;

Интересно! В украинском языке есть слово "ждати" как синоним к "чекати". Поэтому суржиковым его считать не стоит.

Однако Николай помнит обо всех детях и даже в сложное для нашей страны время, обязательно придет к каждому ребенку и принесет какой-то дар.

помнити – пам'ятати;

обізатєльно – обов'язково;

напоміняніє – нагадування;

Недаром день Святого Николая также является для нас напоминанием, что этот праздник – не только возможность получения подарков, но и время для добрых дел и милосердия.